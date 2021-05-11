Деолигархизация от Зеленского: в СНБО готовятся признать олигархами 13 граждан Украины

В список олигархов в Украине могут попасть 13 человек. Параметры, по которым будет определяться именно такой статус украинских бизнесменов, и ответственность за это сейчас разрабатывают Совет безопасности и обороны (СНБО), Антимонопольный комитет и Офис президента.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время форума "Украина 30. Безопасность страны", передает "ZN.ua".

"Мы имеем в виду 13 человек, которых можно отнести к олигархической среде, которые имеют большое влияние", — сказал Данилов, однако конкретных имен не назвал.

По информации члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, под критерии, определяющие статус олигарха, могут подпасть Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Кроме того, в этот список, по информации Лещенко, также попадают собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрий Косюк, а также владельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги.

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Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что в готовящемся законопроекте о деолигархизации будет прописано порядка семи параметров, определяющих статус олигарха. Если бизнесмен будет определен как олигарх, его ждет юридическая ответственность, либо же он должен будет предпринять какие-то шаги, чтобы выйти из этого статуса, объяснил он. Однако пока эти параметры еще не сформулированы.

"Например, финансовые параметры, влияние на политическую сторону и так далее. Если человек подпадает под три или больше параметров — он определяется олигархом, — объяснил Стефанчук. — Насколько я знаю, будет выписано порядка семи параметров. Если человек подпадает под параметры — будет признаваться олигархом, к которому будут применяться соответствующие санкции, чтобы он лишился одного или двух из тех параметров, под которые он подпадает".

Впрочем, пока не определен и вид ответственности для тех, кто получит статус олигарха. По словам Стефанчука, речь идет о каком-то виде юридической ответственности. Все нормы проекта закона сейчас нарабатывает рабочая группа, созданная после заседания Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого Зеленский предложил создать подобный законодательный акт.