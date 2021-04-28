Будет юридическая ответственность: Стефанчук рассказал об инициативе по деолигархизации

Законопроект о деолигархизации, который предложил разработать Владимир Зеленский, будет предусматривать параметры, позволяющие считать бизнесмена олигархом, и вид ответственности, грозящей ему за это.

Об этом рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде".

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По его словам, в документе будет прописано порядка семи параметров, определяющих статус олигарха. Если бизнесмен будет определен как олигарх, его ждет юридическая ответственность, либо же он должен будет предпринять какие-то шаги, чтобы выйти из этого статуса, объяснил он. Однако пока эти параметры еще не сформулированы.

"Например, финансовые параметры, влияние на политическую сторону и так далее. Если человек подпадает под три или больше параметров — он определяется олигархом, — объяснил Стефанчук, — Насколько я знаю, будет выписано порядка семи параметров. Если человек подпадает под параметры — будет признаваться олигархом, к которому будут применяться соответствующие санкции, чтобы он лишился одного или двух из тех параметров, под которые он подпадает".

Впрочем, пока не определен и вид ответственности для тех, кто получит статус олигарха. По словам Стефанчука, речь идет о каком-то виде юридической ответственности. Все нормы проекта закона сейчас нарабатывает рабочая группа, созданная после заседания Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого Зеленский предложил создать подобный законодательный акт.

Напомним, что об идее Зеленского разработать законопроект в отношении олигархов пресс-служба главы государства сообщила по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 апреля.

"Считаю, что сегодня это один из приоритетов — разработать фундаментальный законопроект о статусе олигархов — что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", — анонсировал Зеленский.

По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя.