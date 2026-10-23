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Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Чернигове: есть погибший, под завалами могут быть люди

"Новая почта"
Россияне разрушили терминал "Новой почты" в Чернигове

Российские войска нанесли удар по грузовому терминалу "Новой почты", расположенному на севере Чернигова. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

Как пишет Dilo, об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации (МВА) Дмитрий Брижинский.

"В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения - их доставляют в больницу. Еще двоим пострадавшим оказывают экстренную медицинскую помощь", - отметил глава МВА.

По предварительной информации, 16 человек обратились за медицинской помощью в бригады скорой на месте происшествия, еще 8 человек транспортировали в больницу.

Брижинский добавил, что здание логистического предприятия испытало существенные разрушения.

Он уточнил, что под завалами разрушенных конструкций могут находиться люди. На месте попадания работают экстренные и спасательные службы, ведется разбор завалов.

Напомним, после серии российских ударов "Новая почта" начала переходить на децентрализованную модель логистики, превращая грузовые отделения в локальные склады и распределяя риски между большим количеством объектов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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