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Россия атаковала сортировочное депо "Новой почты" в Киеве и уничтожила одно из отделений

атака на Новую почту
Россия атаковала сортировочное депо "Новой почты" в Киеве / Новая почта

В результате российской атаки в ночь на 24 сентября было уничтожено отделение №6 и повреждено сортировочное депо логистической компании "Новая почта" в Киеве.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что никто из работников не пострадал.

В настоящее время идет ликвидация последствий. Компания уже задействовала резервную логистику, чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке.

В "Новой почте" сообщили, что груз частично уничтожен.

"Уцелевшие посылки мы уже перемещаем на другую локацию. Номер и адрес отделения сообщим получателям дополнительно", - подчеркнули в компании.

"Новая почта" компенсирует клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки.

Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

12 сентября российские войска атаковали реактивным беспилотником терминал "Новой почты" в Одесской области. В результате обстрела пострадали два человека.

3 сентября российские войска по причине враждебного попадания полностью   разрушены депо и отделения   компании "Новая почта" в Днепре, погиб один сотрудник, еще пять человек получили ранения.

До этого Россия уничтожила сортировочные центры "Новой почты" на Киевщине и Сумах.

Автор:
Светлана Манько

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