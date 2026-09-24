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Росія атакувала сортувальне депо "Нової пошти" у Києві та знищила одне з відділень
Внаслідок російської атаки у ніч проти 24 вересня було знищено відділення №6 та пошкоджене сортувальне депо логістичної компанії “Нова пошта” в Києві.
Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав.
Наразі триває ліквідація наслідків. Компанія вже задіяла резервну логістику, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.
У "Новій пошті" повідомили, що вантаж частково знищено.
"Вцілілі посилки ми вже переміщуємо на іншу локацію. Номер та адресу відділення повідомимо отримувачам додатково", - підкреслили в компанії.
"Нова пошта" компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки.
Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти".
Про "Нову пошту"
"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.
12 вересня російські війська атакували реактивним безпілотником термінал "Нової пошти" в Одеській області. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.
3 вересня російські війська унаслідок ворожого влучання повністю зруйновані депо та відділення компанії "Нова пошта" у Дніпрі, загинув один співробітник, ще п'ятеро людей зазнали поранень.
До цього Росія знищила сортувальні центри "Нової пошти" на Київщині та в Сумах.