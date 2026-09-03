Россия атаковала депо Новой почты в Днепре: погиб работник

Российские войска нанесли удар по гражданской логистической инфраструктуре Днепра с помощью ракеты-дрона "Бандероль". В результате вражеского попадания полностью разрушены депо и отделения компании "Новая почта", погиб один сотрудник, еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на официальное заявление компании "Новая почта".

По информации компании, пятеро раненых работников получили осколочные травмы разной степени тяжести. В настоящее время они находятся в сознании и получают необходимую медицинскую помощь. Семьям погибшего и пострадавших коллег почтовый оператор пообещал оказать всемерную финансовую и организационную поддержку.

Как работает почта после атаки и будут ли компенсации

На месте попадания идет ликвидация последствий обстрела. Для сохранения стабильности доставок перевозчик оперативно перестроил работу сети:

Компенсация за уничтоженный груз: почтовый оператор заявил, что выплатит полную объявленную ценность всех посылок и грузов, уничтоженных или поврежденных при ударе;

Резервная логистика: компания запустила альтернативные логистические схемы, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке отправок по всей стране;

Проверка посылок: точный объем поврежденных отправлений будет установлен в ближайшее время, клиенты могут отслеживать обновленный статус своих заказов на сайте или в мобильном приложении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия уничтожила сортировочные центры "Новой почты" на Киевщине и Сумах. В ночь на 28 августа 2026 года в результате масштабной воздушной атаки враг разрушил терминалы компании в двух регионах, в том числе сбросил четыре управляемых авиабомба на объект в Сумах.