Глава НБУ прокомментировал обвинения по Сенс Банку

У Национального банка Украины нет доступа к операционным системам банков в режиме реального времени. Банки самостоятельно осуществляют финансовый мониторинг операций клиентов, а регулятор проверяет соблюдение установленных правил во время надзорных мер.

Как пишет Dilo, об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Он признал, что банк может быть использован для незаконной операции, обойти установленные правила или использовать служебное положение в собственных интересах, констатируя, что ни одна система правил не исключает возможности сознательного их нарушения конкретным человеком.

"Национальный банк не имеет доступа ни к каким операционным системам банков в режиме реального времени. Банк самостоятельно изучает своих клиентов и мониторит их операции по соответствию установленным правилам. Заметьте, что десятки миллионов платежей проходят ежемесячно только через СЭП НБУ. Национальный банк устанавливает правила и проверяет, как они выполняются исключительно постфактум. проверку, Национальный банк может выявить нарушения и применить соответствующую меру влияния", - подчеркнул Пышный.

Он напомнил, что внеплановые проверки банков, по которым проходили средства для внесения залога по делу, обнародованному НАБУ как операция «Форест Гамп», продолжаются. По предварительному анализу, средства поступали безналично от большого количества юридических лиц и ФЛП со счетов в разных банках. Проверяются конкретные решения и действия работников, причастных к проведению этих операций.

"Теперь конкретно о Сэнс Банке и о том, как прошли эти платежи. Отдельные операции прошли автоматизированный контроль, после чего проходили проверку вручную работником подразделения финансового мониторинга в соответствии с внутренними указаниями. То есть сейчас речь идет не о том, что система финансового мониторинга ничего не увидела или была просто отключена, а при конкретных решениях, в конкретных решениях, в частности операции", - рассказал Пышный.

Глава регулятора отметил, что Сенс Банк находится под усиленным наблюдением с конца 2022 года. За это время НБУ провел ряд проверок, 21 раз передавал информацию правоохранительным и другим государственным органам и применял меры воздействия.

"Поэтому тот, кто говорит, что Национальный банк ничего не видел и ничего не делал, вероятнее всего сознательно игнорирует имеющиеся и публично доступные факты по всем действиям регулятора", - подчеркнул Пышный.

Также глава НБУ опроверг его возможные «личные интересы», заявив, что у него нет «своих людей» в Сенс Банке и никогда не было, он не участвовал в формировании правления или наблюдательного совета, не назначал и не советовал к назначению своих знакомых или родственников.

Отстранение главы наблюдательного совета Сенс Банка

19 августа правительство после дела НАБУ и САП приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николай Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев и инициировал отстранение председателя правления Алексея Ступака.

После этого Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета Сенс Банку Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям независимости.

Нацбанк также открыл административное производство по оценке коллективной непригодности наблюдательного совета.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили:

заместитель председателя Офиса президента Украины (речь идет о Ирине Мудрой );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного Сенс Банка (речь идет об Алексее Ступаке и Николае Гладишенко );

и ); экс-народный депутат (речь идет о Максиме Микитасе).

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

25 августа Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения относительно меры пресечения для бывшей заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, которая также является фигуранткой этого дела. Суд избрал ей содержания под стражей с альтернативой залогу в 20 млн. грн.

2 сентября ВАКС частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал меру пресечения председателю правления Сенс Банку Алексею Ступаку в виде залога в размере 15 миллионов гривен.