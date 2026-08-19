НАБУ проводит спецоперацию по схеме с участием депутатов и чиновников Офиса президента

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, которая, как утверждается, действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием чиновников Офиса президента.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в НАБУ.

Правоохранители не раскрывали других деталей, анонсировав новые сообщения "впоследствии".

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники писало, что НАБУ готовит второе подозрение для экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По данным журналистов, основной акцент нынешнего расследования НАБУ на экспертизах предметов, изъятых во время обыска в одной из квартир бизнесмена Тимура Миндича. Исследуются оставленные на них биологические следы, в частности, ДНК.

Дело Ермака

11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрение Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн. По данным следствия, речь идет об организованной группе, которая могла быть причастна к отмыванию средств во время элитного строительства под Киевом.

Также, по данным следствия, среди участников организации – экс-министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.

Строительство вели в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке "Династия". Дома должны быть для личного пользования участников группировки. Стоимость одного дома – около 2 миллионов долларов. По данным НАБУ, Ермака привлекли в схему легализации средств через строительство еще летом 2020 года.

В НАБУ сообщается, что легализация средств началась уже в июне 2021 года. Финансирование происходило двумя путями: из-за якобы заказа строительства жилищно-строительным кооперативом "Солнечный берег". Учредители кооператива вносили на счета наличные средства для строительства "Династии". Второй путь – наличность передавали рабочим, которые лично выполняли работы.

В НАБУ также говорят, что строительство резиденции "Династия" не остановилось даже из-за боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Так, по данным следствия, Чернышев потребовал продолжить строительство домов уже в марте 2022 года.

Суд избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен. Поскольку средства внесли, его освободили из-под стражи, но возложили на него целый ряд процессуальных обязанностей, среди которых — ношение электронного браслета.

Сторона защиты ходатайствовала об отмене обязанности носить электронное средство контроля. Впрочем, суд отказал.