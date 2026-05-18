Кто внес залог: благодаря каким компаниям Ермак вышел на свободу

Семь компаний за выходные внесли более 94 млн гривен залога при бывшем главе Офиса президента Андрее Ермаке, который благодаря этому 18 мая вышел из СИЗО, где был последние несколько дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают "Схемы".

По данным журналистов, деньги вносили компании из разных сфер – от строительства и недвижимости до логистики и адвокатских услуг. Часть из них ранее фигурировала в уголовных производствах или в гостендерах.

Какие компании присоединились:

30 миллионов гривен залога внесла "Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение" – частная организация, основанная в Киеве в 2017 году. Эта компания до сентября 2025 участвовала в тендерах государственных учреждений и коммунальных предприятий на проведение судебных экспертиз и исследований.

4 миллиона гривен залога внесло адвокатское объединение "А.ДВА.КА.Т". Руководитель объединения – Ярослав Куц, В 2019-2020 годах баллотировался от "Европейской Солидарности" до Верховной Рады и Ирпенского горсовета.

залога внесло Руководитель объединения – Ярослав Куц, В 2019-2020 годах баллотировался от "Европейской Солидарности" до Верховной Рады и Ирпенского горсовета. 32 миллиона гривен внесла компания "Специализированное управление Стройэлектромонтаж" . Эта компания из Днепра была создана в 2000 году и имеет основной вид деятельности "строительство жилых и нежилых зданий". В 2017 году она фигурировала в уголовном производстве Национальной полиции относительно вероятной легализации средств, полученных преступным путем, и неуплаты налогов

10,2 миллиона гривен добавило частное предприятие "СВ-ГРУПП" , занимающееся торговлей автомобилями. Единоличная руководительница и владелица компании - Валерия Продан.

добавило частное предприятие , занимающееся торговлей автомобилями. Единоличная руководительница и владелица компании - Валерия Продан. 14 миллионов гривен внесло "Де Леге Лата" - адвокатское объединение из Киева, которым владеет Виталий Марфин - бывший работник Главного отдела контрразведывательной защиты экономики Управления СБУ в Киеве и муж судьи Днепровского районного суда Наталии Марфиной, которая во время Революции достоинства подтвердила в апелляции лишение одного из активистов. В 2011 году самого Марфина задержали по подозрению в получении взятки в размере 180 тысяч долларов, впоследствии признали виновным и приговорили к штрафу в 25 тысяч гривен.

4 миллиона гривен внесла ООО "Арена Марин " – логистическая компания из Одессы с уставным капиталом в 40 тысяч гривен. Владелец – 76-летний Александр Русняк.

Залог для Ермака

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 140 миллионов гривен.

При бывшем главе Офиса президента Андрее Ермаке, подозреваемом в причастности к легализации 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка "Династия" под Киевом, через пять часов после ареста начали вносить залог.

По данным журналистов, 8 миллионов гривен - внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Еще 6,5 миллионов гривен внес адвокат Сергей Свириба — бывший партнер адвокатского объединения Asters (сейчас на сайте его объединения нет). По данным "Украинской правды", Свириба является одногруппником Андрея Ермака.

Кроме того, 666 гривен залога за экс-глава ОП внес украинский актер, продюсер и общественный деятель Григорий Гришкан.

Также бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров приобщился к сбору средств на залог для Ермака, внеся 30 миллионов гривен.

Детали дела

11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрение Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн. По данным следствия, речь идет об организованной группе, которая могла быть причастна к отмыванию средств во время элитного строительства под Киевом.

Также, по данным следствия, среди участников организации – экс-министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.

Строительство вели в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке "Династия". Дома должны быть для личного пользования участников группировки. Стоимость одного дома – около 2 миллионов долларов. По данным НАБУ, Ермака привлекли в схему легализации средств через строительство еще летом 2020 года.

В НАБУ сообщается, что легализация средств началась уже в июне 2021 года. Финансирование происходило двумя путями: из-за якобы заказа строительства жилищно-строительным кооперативом "Солнечный берег". Учредители кооператива вносили на счета наличные средства для строительства "Династии". Второй путь – наличность передавали рабочим, которые лично выполняли работы.

В НАБУ также говорят, что строительство резиденции "Династия" не остановилось даже из-за боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Так, по данным следствия, Чернышев потребовал продолжить строительство домов уже в марте 2022 года.

Напомним, Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

После увольнения Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.