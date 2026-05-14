Сидел пять часов. За Ермака начали вносить залог: кто именно

За бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в причастности к легализации 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка "Династия" под Киевом, через пять часов после ареста начали вносить залог

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Украинская правда".

По данным источников, несколько человек уже внесли часть залога на сумму 14 500 666 гривен.

Таким образом, для внесения полного залога остается еще более 125 миллионов гривен.

Кто внес

Как пишут "Схемы", наибольший вклад – это 8 миллионов гривен – внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Также, как ранее сообщали журналисты Bihus.Info, она была юристом в фирме, связанной с Ермаком – это "Международная юридическая компания", а после того, как он возглавил Офис президента, якобы получила назначение в наблюдательный совет государственного Сбербанка.

Сама Роза Тапанова опубликовала 14 мая пост в Facebook, открытый только "для друзей", где сообщила о своем решении внести залог по своим официальным доходам для "обеспечения конституционного права на защиту".

Еще 6,5 миллионов гривен внес Сергей Свириба. Он – адвокат и бывший партнер объединения Asters (ныне на сайте АО его нет). В марте 2025 года его супруга Инна Свириба должна была стать депутатом Верховной Рады по списку "Слуги народа", но отказалась от мандата. По данным УП, Свириба – одногруппник Андрея Ермака.

Еще 666 гривен залога за эксчельника ОП внес Григорий Гришкан, украинский актер, продюсер и общественный деятель. В комментарии "Схемам" он не ответил, почему решил внести залог за Ермака, но заявил, что готов лично рассказать "о своем поступке и будущем Украины".

Напомним, 14 мая Высший антикоррупционный суд избрал для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 140 миллионов гривен.

Дело про "Династию"

Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрение Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн. По данным следствия, речь идет об организованной группе, которая могла быть причастна к отмыванию средств во время элитного строительства под Киевом. Действия квалифицированы по статье о легализации доходов, полученных преступным путем. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Также, по данным следствия, среди участников организации – экс-министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.

Строительство вели в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке "Династия". Дома должны быть для личного пользования участников группировки. Стоимость одного дома – около 2 миллионов долларов. По данным НАБУ, Ермака привлекли в схему легализации средств через строительство еще летом 2020 года.

В НАБУ сообщается, что легализация средств началась уже в июне 2021 года. Финансирование происходило двумя путями: из-за якобы заказа строительства жилищно-строительным кооперативом "Солнечный берег". Учредители кооператива вносили на счета наличные средства для строительства "Династии". Второй путь – наличность передавали рабочим, которые лично выполняли работы.

В НАБУ также говорят, что строительство резиденции "Династия" не остановилось даже из-за боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Так, по данным следствия, Чернышев потребовал продолжить строительство домов уже в марте 2022 года.

Напомним, Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

После увольнения Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.