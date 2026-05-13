В Еврокомиссии прокомментировали подозрение экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку

ВАКС 12 мая приступил к избранию меры пресечения Андрею Ермаку. Фото: t.me/fuckcorruption

В Еврокомиссии поддержали вручение подозрения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и работе украинских антикоррупционных органов.

Как пишет Delo.ua, об этом   сказал   спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии "Общественному".

По его словам, именно расследование этого дела показывает, что антикоррупционные органы Украины работают.

Борьба с коррупцией

Мерсье подчеркнул, что борьба с коррупцией остается одним из ключевых условий на пути Украины к полноправному членству в Европейском Союзе. Именно поэтому независимость и эффективная работа антикоррупционных институтов должна быть гарантирована и должным образом защищена от любого политического или внешнего влияния.

Он также отметил, что Европейская комиссия продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации и оценивать шаги Украины в сфере антикоррупционной политики и верховенства права.

Что говорит Ермак

Как сообщил Андрей Ермак, 12 мая состоялось первое судебное заседание по делу, в рамках которого ему было доложено о подозрении .

По его словам, после ознакомления с материалами дела он считает подозрение необоснованным и заявляет о публичном давлении на правоохранительные органы.

Также Ермак подчеркнул, что следствие должно оставаться независимым от политического или медийного влияния.

В то же время, он сообщил, что остается в Украине, продолжит адвокатскую деятельность и в дальнейшем будет работать с военными, бывшими пленными и их семьями.

Детали дела

11 мая НАБУ и САП сообщили о   подозрение Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн. По данным следствия, речь идет об организованной группе, которая могла быть причастна к отмыванию средств во время элитного строительства под Киевом.

Также, по данным следствия, среди участников организации – экс-министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.

Строительство вели в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке "Династия". Дома должны быть для личного пользования участников группировки. Стоимость одного дома – около 2 миллионов долларов. По данным НАБУ, Ермака привлекли к схеме легализации средств из-за строительства еще летом 2020 года.

В НАБУ сообщается, что легализация средств началась уже в июне 2021 года. Финансирование происходило двумя путями: из-за якобы заказа строительства жилищно-строительным кооперативом "Солнечный берег". Учредители кооператива вносили на счета наличные средства для строительства "Династии". Второй путь – наличность передавали рабочим, которые лично выполняли работы.

В НАБУ также говорят, что строительство резиденции "Династия" не остановилось даже из-за боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Так, по данным следствия, Чернышев потребовал продолжить строительство домов уже в марте 2022 года.

Напомним, Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

После увольнения Ермак вернулся к адвокатской деятельности, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Автор:
Светлана Манько