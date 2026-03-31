Зарабатывал больше президента: Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2025 год

Андрей Ермак / Офис президента

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2025 год, согласно которой его совокупный доход составил 1,27 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в реестре деклараций.

Сколько денег заработал Ермак

Зарплата Ермака за 2025 год составила 533,7 тыс. грн.

В то же время президент Владимир Зеленский в 2025 году получил 336 000 гривен заработной платы в год (28 000 гривен в месяц).

Также после увольнения он получил более 200 тыс. грн отпускных.

Кроме того, на банковских счетах Ермака хранится 6,99 млн. грн., от которых он получил 528 тыс. грн. дохода в виде процентов. Наличными бывший руководитель Офиса президента задекларировал три тысячи долларов и три тысячи евро.

Ермак в декларации внес 4,98 млн грн задолженности, которую ему не уплатило ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп", владельцами которой является сам Ермак и его родной брат Денис.

Ермак является владельцем квартиры в Киеве площадью 107,8 кв. м и авто Mercedes-Benz 2019 года выпуска.

Напомним, Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

После увольнения Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Светлана Манько