Зарабатывал больше президента: Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2025 год

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2025 год, согласно которой его совокупный доход составил 1,27 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в реестре деклараций.

Сколько денег заработал Ермак

Зарплата Ермака за 2025 год составила 533,7 тыс. грн.

В то же время президент Владимир Зеленский в 2025 году получил 336 000 гривен заработной платы в год (28 000 гривен в месяц).

Также после увольнения он получил более 200 тыс. грн отпускных.

Кроме того, на банковских счетах Ермака хранится 6,99 млн. грн., от которых он получил 528 тыс. грн. дохода в виде процентов. Наличными бывший руководитель Офиса президента задекларировал три тысячи долларов и три тысячи евро.

Ермак в декларации внес 4,98 млн грн задолженности, которую ему не уплатило ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп", владельцами которой является сам Ермак и его родной брат Денис.

Ермак является владельцем квартиры в Киеве площадью 107,8 кв. м и авто Mercedes-Benz 2019 года выпуска.

Напомним, Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

После увольнения Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.