Заробляв більше за президента: Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2025 рік

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2025 рік, згідно якої його сукупний дохід становив 1,27 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у реєстрі декларацій.

Скільки грошей заробив Єрмак

Заробітна плата Єрмака за 2025 рік склала 533,7 тис. грн.

Натомість президент Володимир Зеленський у 2025 році отримав 336 000 гривень заробітної плати за рік (28 000 гривень на місяць).

Також після звільнення він отримав понад 200 тис грн відпускних.

Крім того, на банківських рахунках Єрмака зберігається 6,99 млн грн, від яких він отримав 528 тис. грн доходу у вигляді процентів. Готівкою колишній керівник Офісу президента задекларував три тисячі доларів та три тисячі євро.

Єрмак у декларації вніс 4,98 млн грн заборгованості, яку йому не сплатило ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп", власниками якої є сам Єрмак та його рідний брат Денис.

Єрмак є власником квартири у Києві площею 107,8 кв. м і авто Mercedes-Benz 2019 року випуску.

Нагадаємо, Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу в енергетиці за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Після звільнення Єрмак повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до походу в політику. Він став очільником новоствореного комітету при Національній асоціації адвокатів України.