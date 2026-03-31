Зеленський оприлюднив декларацію за 2025 рік: скільки заробив

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2025 рік. Загалом доходи глави держави та його родини становлять 15 мільйонів 805 тисяч 193 гривні.

Як пише Delo.ua, про це повідомили на сайті Офісу президента.

Зарплата Зеленського складає 28 000 грн

Згідно з декларацією, доходи родини Зеленського у 2025 році складалися із заробітної плати президента, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу становила 7, 4 мільйона гривень.

Також ще 8 мільйонів 364 тисячі 921 гривня — дохід від погашення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП)

Як свідчить декларація, президент у 2025 році отримав 336 000 гривень заробітної плати за рік (28 000 гривень на місяць).

Щодо грошових активів, то у декларації вказано $595 000 готівкою, €342 631 євро на рахунку у швейцарському банку, а також кошти на банківських рахунках у гривнях, доларах та євро.

Нерухомість та машини

Суттєвих змін у 2025 році щодо нерухомого майна, транспортних засобів у сім’ї Зеленського також не відбулося.

У власності Зеленського перебуває квартира у Києві площею 131,9 квадратних метра та два машиномісця-гаражі в Києві. Також у нього залишаються 25% квартири в Києві площею 254,5 квадратних метра, а також 50% квартири площею 198,6 квадратних метра.

У дружини президента у власності є квартира в окупованому Криму площею 129,8 квадратних метра і паркомісце, квартира у Києві площею 284 квадратних метра. Також Зеленській належить 33% нежитлового приміщення у співвласності площею 337,8 квадратних метра.

У користуванні президентського подружжя також перебувають квартира в Лондоні і державна дача під Києвом.

Автівок у президентської пари дві: Range Rover у Володимира Зеленського й Mercedes-Benz у Олени Зеленської.

Подружжя має годинники Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.

Зауважимо, доходи президента України та його родини у 2024 році становили 15 млн 286 тисяч 532 гривні. Тобто у 2025 році доходи зросли на 519 тисяч.

Згідно декларації Зеленського за 2021 та 2022 роки, доходи родини очільника держави зменшилися з 10,8 мільйонів гривень у 2021 році до 3,7 мільйонів у 2022 році. За 2023 рік доходи родини президента становили 12 млн 423 тис. 008 грн.