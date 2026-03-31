Зеленский обнародовал декларацию за 2025 год: сколько заработал

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2025 год. В общей сложности доходы главы государства и его семьи составляют 15 миллионов 805 тысяч 193 гривны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Зарплата Зеленского составляет 28 000 грн

Согласно декларации, доходы семьи Зеленского в 2025 году состояли из заработной платы президента, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма дохода составляла 7,4 миллиона гривен.

Также еще 8 миллионов 364 тысячи 921 гривна - доход от погашения облигаций внутренних государственных займов ( ОВГЗ )

Как свидетельствует декларация, президент в 2025 году получил 336 000 гривен заработной платы в год (28 000 гривен в месяц).

Что касается денежных активов, то в декларации указано $595 000 наличными, €342 631 евро на счету в швейцарском банке, а также средства на банковских счетах в гривнах, долларах и евро.

Недвижимость и машины

Существенных изменений в 2025 году по поводу недвижимого имущества, транспортных средств в семье Зеленского также не произошло.

В собственности Зеленского находится квартира в Киеве площадью 131,9 квадратных метра и два машиноместа-гаража в Киеве. Также у него остаются 25% квартиры в Киеве площадью 254,5 квадратных метра, а также 50% квартиры площадью 198,6 квадратных метра.

У супруги президента в собственности есть квартира в оккупированном Крыму площадью 129,8 квадратных метра и паркоместо, квартира в Киеве площадью 284 квадратных метра. Также Зеленской принадлежит 33% нежилого помещения в сособственности площадью 337,8 квадратных метров.

В пользовании президентских супругов также находятся квартира в Лондоне и государственная дача под Киевом.

Авто у президентской пары два: Range Rover у Владимира Зеленского и Mercedes-Benz у Елены Зеленской.

У супругов есть часы Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.

Заметим, доходы президента Украины и его семьи в 2024 году составили 15 млн 286 тысяч 532 гривны. То есть в 2025 году доходы выросли на 519 тысяч.

Согласно декларации Зеленского за 2021 и 2022 годы, доходы семьи главы государства уменьшились с 10,8 миллиона гривен в 2021 году до 3,7 миллиона в 2022 году. За 2023 год доходы семьи президента составляли 12 млн. 423 тыс. 008 грн.