Зеленский и его семья заработали почти на 3 млн грн больше в 2024 году: почему выросли доходы

Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2024 год. Доходы президента Украины и его семьи за прошлый год составили 15 млн 286 тысяч 532 гривны.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Доходы выросли на 2,86 млн грн

Отмечается, что согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи выросли на 2,86 млн грн – до 15,29 млн грн.

Основные источники доходов семьи Зеленских в 2024 году состояли из заработной платы президента, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду.

Львиная доля роста – это увеличение доходов от сдачи в аренду имущества. Семья президента заработала на этом 6,7 млн грн, увеличив статью дохода на 2,42 миллиона гривен.

Также более чем на миллион выросли президентские доходы от облигаций внутреннего госзайма – с 7,45 до 8,58 млн.

Остаток денежных средств семьи президента к концу 2024 года остался на стабильном уровне, а изменений в активах, недвижимом имуществе и транспортных средствах не произошло.

При этом некоторые другие статьи дохода оказались ниже, чем в 2023 году. Зарплата президента не изменялась и составила за год 336 тысяч гривен (28 тысяч в месяц).

Напомним, согласно декларации Зеленского за 2021 и 2022 годы, доходы семьи главы государства уменьшились с 10,8 миллиона гривен в 2021 году до 3,7 миллиона в 2022 году. За 2023 год доходы семьи президента составляли 12 млн 423 тыс. 008 грн.