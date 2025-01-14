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Стало известно, какая зарплата у Зеленского и Ермака

Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: пресс-служба ОП

Зарплата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен ежемесячно. Андрей Ермак в должности руководителя Офиса президента Украины зарабатывает 121 270,63 гривны.

Об этом сообщает   24 Канал,   получивший ответ на запрос в Государственном управлении делами.

Какая зарплата у Зеленского

Отмечается, что заработная плата   Президенту Украины Владимиру Зеленскому начисляется в размере должностного оклада   – по 28 тысяч гривен ежемесячно.

Других компонентов заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президент не получает.

Общая сумма заработной платы Зеленского в 2024 году составила 336 000 гривен, с которой уплачены налоги и сборы в сумме 66 500 гривен.

Фото 2 — Стало известно, какая зарплата у Зеленского и Ермака

Сколько в 2024 году заработал Ермак

Также стало известно и о заработной плате руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В целом за 2024 год на посту главы ОП Ермак заработал 582 255,50 гривны. За это время он уплатил налогов на сумму в 115 525,65 гривны.

Отмечается, что должностной оклад Ермака составляет 121270,63 гривны.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации за 2021 и 2022 годы. Согласно им, доходы семьи главы государства уменьшились с 10,8 миллиона гривен в 2021 году до 3,7 миллиона в 2022 году.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации за 2021 и 2022 годы. Согласно им, доходы семьи главы государства уменьшились с 10,8 миллиона гривен в 2021 году до 3,7 миллиона в 2022 году.

Автор:
Светлана Манько