Стало відомо, яка зарплата у Зеленського та Єрмака

Зарплата Володимира Зеленського становить 28 тисяч гривень щомісячно. Натомість Андрій Єрмак на посаді керівника Офісу президента України заробляє 121 270,63 гривні.

Про це повідомляє 24 Канал, який отримав відповідь на запит у Державному управлінні справами.

Яка зарплатня у Зеленського

Зазначається, що заробітна плата Президентові України Володимиру Зеленському нараховується в розмірі посадового окладу – по 28 тисяч гривень щомісячно.

Інших компонентів заробітної плати (надбавок, премій тощо) президент не отримує.

Загальна сума заробітної плати Зеленського у 2024 році становила 336 тисяч гривень, з якої сплачено податки і збори у сумі 66 500 гривень.

Скільки у 2024 році заробив Єрмак

Також стало відомо і про заробітню плату керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Так, загалом за 2024 рік на посту глави ОП Єрмак заробив 582 255,50 гривні. Протягом цього часу він сплатив податків на суму в 115 525,65 гривні.

Зазначається, що посадовий оклад Єрмака становить 121 270,63 гривні.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації за 2021 та 2022 роки. Згідно з ними, доходи родини очільника держави зменшилися з 10,8 мільйонів гривень у 2021 році до 3,7 мільйонів у 2022 році.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації за 2021 та 2022 роки. Згідно з ними, доходи родини очільника держави зменшилися з 10,8 мільйонів гривень у 2021 році до 3,7 мільйонів у 2022 році.