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Кабмін розкрив дані про зарплати Шмигаля, Федорова, Свириденко: скільки отримують чиновники
Кабінет міністрів України опублікував дані про розміри заробітної плати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та інших топ-чиновників за листопад.
Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті уряду.
Так, Шмигалю за минулий місяць нарахували 104 820 гривень, ця сума складається з посадового окладу та зарплати за час відрядження. При цьому після сплати податків прем’єр отримав «на руки» 84 380 гривні.
Перша віце-прем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Кулеба отримали таку ж саму суму, як їхній начальник (84 380 гривні).
А віце-прем'єр-міністерці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ользі Стефанішиній нарахували 80 362 гривні.
А найбільшу заробітну плату серед співробітників уряду нарахували заступнику державного секретаря Кабміну Павлу Полянському (186 438 гривні) та державному секретареві Кабміну Олександру Яремі (160 461 гривні). Вони отримують надбавку за роботу з таємними документами та за вислугу років.
При цьому дані про заробітні плати інших міністрів в уряді не розкривають.
Нагадаємо, Міністерство фінансів щомісяця публікує інформацію про середню заробітну плату у державних органах, включаючи місцеві адміністрації та органи судової влади. Так, найбільші зарплати отримують працівники державних регуляторних комісій та антимонопольних органів, а найменші — у державних інспекціях та агентствах, які займаються ресурсами та контролем. Середні зарплати у міністерствах становлять 50 тисяч гривень.
Зауважимо, що середня заробітна плата в Україні становить 17 218 гривень. Найбільше заробляють в Києві - 21 100 грн, а найменше в Чернігівській та Сумській областях - по 15 000 грн.