Кабмин раскрыл данные о зарплатах Шмыгаля, Федорова, Свириденко: сколько получают чиновники

Кабинет министров опубликовал данные о размерах заработной платы премьер-министра Дениса Шмыгаля и других топ-чиновников за ноябрь.

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Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства.

Так, Шмыгалю за прошлый месяц насчитали 104 820 гривен, эта сумма состоит из должностного оклада и зарплаты за время командировки. При этом после уплаты налогов премьер получил "на руки" 84 380 гривен.

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Алексей Кулеба получили такую же сумму, как их начальник (84 380 гривен).

А вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной насчитали 80 362 гривны.

Наибольшую же заработную плату среди сотрудников правительства насчитали заместителю государственного секретаря Кабмина Павлу Полянскому (186 438 гривны) и государственному секретарю Кабмина Александру Яреме (160 461 гривны). Они получают надбавку за работу с секретными документами и за выслугу лет.

При этом данные о заработных платах других министров в правительстве не раскрывают.

Напомним, Министерство финансов ежемесячно публикует информацию о средней заработной плате в государственных органах, включая местные администрации и органы судебной власти. .Средние зарплаты в министерствах составляют 50 тысяч гривен.

Заметим, что средняя заработная плата в Украине составляет 17218 гривен. Больше всего зарабатывают в Киеве – 21 100 грн, а меньше всего в Черниговской и Сумской областях – по 15 000 грн.