У 2025 році заплановано підвищення пенсій, зарплат учителям і розширення соціальних програм — Шмигаль

У 2025 році більше половини видатків держбюджету буде спрямовано на оборону та безпеку, водночас всі соціальні програми будуть збережені та посилені.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Серед ключових ініціатив на наступний рік:

Індексацію пенсій;

Розширення програми "Доступні ліки";

Підвищення зарплат учителям через спеціальні доплати з січня та вересня;

Виділення понад 40 млрд грн на субсидії для підтримки родин з оплатою комунальних послуг.

Також заплановано збільшення фінансування на закупівлю зброї, дронів та розвиток військового виробництва.

"Попри значний дефіцит бюджету, ми чітко розуміємо механізми його фінансування. Завдяки ефективній міжнародній роботі ми зможемо продовжити відбудову та модернізацію інфраструктури", — зазначив він.

Чверть пенсіонерів отримують 66 доларів пенсії

Зазначається, що наразі майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів близько 6 257 грн.

Аналітики зауважують, що у 43% пенсіонерів в Україні виплати менші за 100 доларів. Більш половини з них взагалі отримують 66 доларів або 2760 грн на місяць.

Середня пенсія по країні — 5 851 грн або ж 141$.

25,6% або ж 2,64 млн пенсіонерів отримують від 5 000 до 10 000 грн. Середня пенсія у цій групі сягає 6 860 грн або ж 165$.

18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 грн. Середня пенсія в цій групі — 4 414 грн або 100$.

Лише у 12,7% або 1,31 млн українців пенсії більші за 10 000 грн. В середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 грн або 370 доларів.

Шмигаль підкреслив, що завдяки міжнародній підтримці Україна продовжить відновлення та модернізацію інфраструктури. Зокрема, ЄС надасть 18 млрд євро в межах пакету фінансування G7, що становить понад 50 млрд доларів. Це стане можливим завдяки прибуткам від заморожених активів країни-агресора.

Окрім цього відомо, що Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.