Кабмін змінив умови призначення субсидії

9 листопада Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку призначення житлових субсидій, затвердженого постановою №848. Зокрема, граничний розмір витрат для отримувачів субсидій на придбання товарів широкого вжитку було збільшено з 50 до 100 тисяч гривень.

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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що житлові субсидії призначатимуться у разі придбання або кредитування генеруючих установок для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, таких як сонячна або вітрова енергія. Це доповнення відображає підтримку держави у розвитку альтернативної енергетики для домогосподарств.

Проте, разовий платіж за договором на придбання майнових прав на таке обладнання не повинен перевищувати 150 тисяч гривень.

Окрім цього, Кабмін вніс зміни до порядку надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. Ці зміни передбачають обов’язок постачальників універсальних послуг повідомляти Пенсійний фонд України про договори "зеленого тарифу" на продаж електроенергії, які укладаються між постачальником і власником приватного домогосподарства.

Мельничук наголошує, що це допоможе контролювати призначення субсидій для домогосподарств, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел, наприклад, з сонячної або вітрової енергії.

Також уряд ухвалив зміни, які регулюють порядок надання субсидій та пільг у випадку перебоїв з електропостачанням в умовах воєнного стану. Навіть у таких умовах, виплата пільг та субсидій зберігатиметься в раніше встановлених розмірах, що сприятиме стабільності для домогосподарств під час можливих надзвичайних ситуацій.

Розмір субсидії 2024-2025: як розрахувати допомогу

Розмір субсидії визначається як різниця між вартістю комунальних послуг і сумою обов’язкового платежу. Обов’язковий відсоток платежу в свою чергу визначається для кожного домогосподарства окремо за формулою, встановленою КМУ, і залежить від середньомісячного доходу сім’ї та її складу.

Для того, щоб зрозуміти на який розмір субсидії можна розраховувати, тобто вирахувати обов‘язковий платіж, потрібно зробити кілька обчислень.

Як наголосили в Мінсоцполітики, при призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні. Проте, при подані заяви слід зазначити, хто фактично проживає в квартирі.

Для того, щоб дізнатись про нарахування державної допомоги, необхідно перейти на сайт Пенсійного фонду і створити свій кабінет, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) у Дії.Підпису або ID.GOV.UA.