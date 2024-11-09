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Кабмін змінив умови призначення субсидії
9 листопада Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку призначення житлових субсидій, затвердженого постановою №848. Зокрема, граничний розмір витрат для отримувачів субсидій на придбання товарів широкого вжитку було збільшено з 50 до 100 тисяч гривень.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Передбачено, що житлові субсидії призначатимуться у разі придбання або кредитування генеруючих установок для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, таких як сонячна або вітрова енергія. Це доповнення відображає підтримку держави у розвитку альтернативної енергетики для домогосподарств.
Проте, разовий платіж за договором на придбання майнових прав на таке обладнання не повинен перевищувати 150 тисяч гривень.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Окрім цього, Кабмін вніс зміни до порядку надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. Ці зміни передбачають обов’язок постачальників універсальних послуг повідомляти Пенсійний фонд України про договори "зеленого тарифу" на продаж електроенергії, які укладаються між постачальником і власником приватного домогосподарства.
Мельничук наголошує, що це допоможе контролювати призначення субсидій для домогосподарств, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел, наприклад, з сонячної або вітрової енергії.
Також уряд ухвалив зміни, які регулюють порядок надання субсидій та пільг у випадку перебоїв з електропостачанням в умовах воєнного стану. Навіть у таких умовах, виплата пільг та субсидій зберігатиметься в раніше встановлених розмірах, що сприятиме стабільності для домогосподарств під час можливих надзвичайних ситуацій.
Розмір субсидії 2024-2025: як розрахувати допомогу
Розмір субсидії визначається як різниця між вартістю комунальних послуг і сумою обов’язкового платежу. Обов’язковий відсоток платежу в свою чергу визначається для кожного домогосподарства окремо за формулою, встановленою КМУ, і залежить від середньомісячного доходу сім’ї та її складу.
Для того, щоб зрозуміти на який розмір субсидії можна розраховувати, тобто вирахувати обов‘язковий платіж, потрібно зробити кілька обчислень.
Як наголосили в Мінсоцполітики, при призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні. Проте, при подані заяви слід зазначити, хто фактично проживає в квартирі.
Для того, щоб дізнатись про нарахування державної допомоги, необхідно перейти на сайт Пенсійного фонду і створити свій кабінет, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) у Дії.Підпису або ID.GOV.UA.