Кабмин изменил условия назначения субсидии

9 ноября Кабинет министров Украины внес изменения в порядок назначения жилищных субсидий, утвержденный постановлением №848. В частности, предельный размер расходов для получателей субсидий на приобретение товаров широкого потребления был увеличен с 50 до 100 тысяч гривен.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предполагается, что жилищные субсидии будут назначаться при приобретении или кредитовании генерирующих установок для производства электроэнергии из возобновляемых источников, таких как солнечная или ветровая энергия. Это дополнение отражает поддержку государства в развитии альтернативной энергетики для домохозяйств.

Однако разовый платеж по договору на приобретение имущественных прав на такое оборудование не должен превышать 150 тысяч гривен.

Кроме того, Кабмин внес изменения в порядок предоставления субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Эти изменения предусматривают обязанность поставщиков универсальных услуг сообщать Пенсионному фонду Украины о договорах "зеленого тарифа" на продажу электроэнергии, заключаемых между поставщиком и собственником частного домохозяйства.

Мельничук отмечает, что это поможет контролировать назначение субсидий для домохозяйств, производящих электроэнергию из возобновляемых источников, например из солнечной или ветровой энергии.

Также правительство приняло изменения, регулирующие порядок предоставления субсидий и льгот в случае перебоев с электроснабжением в условиях военного положения. Даже в таких условиях выплата льгот и субсидий будет сохраняться в ранее установленных размерах, что будет способствовать стабильности для домохозяйств во время возможных чрезвычайных ситуаций.

Размер субсидии 2024-2025: как рассчитать помощь

Размер субсидии определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг и суммой обязательного платежа. Обязательный процент платежа, в свою очередь, определяется для каждого домохозяйства отдельно по формуле, установленной КМУ, и зависит от среднемесячного дохода семьи и ее состава.

Для того чтобы понять на какой размер субсидии можно рассчитывать, то есть вычислить обязательный платеж, нужно сделать несколько вычислений.

Как отметили в Минсоцполитики, при назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных и/или задекларированных в жилом помещении. Однако при подаче заявления следует отметить, кто фактически проживает в квартире.

Для того чтобы узнать о начислении государственной помощи, необходимо перейти на сайт Пенсионного фонда и создать свой кабинет, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) в Действии.Подписи или ID.GOV.UA.