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Украинцам пересчитали субсидии на отопительный сезон 2024-2025: как проверить сумму помощи
Пенсионный фонд Украины пересчитали размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов.
С началом отопительного сезона ПФУ автоматически рассчитывает размер жилищных субсидий получателям этих выплат. Ведь в перечень коммунальных услуг добавляется услуга отопления, за нее необходимо платить, соответственно размер субсидии должен расти.
Размер субсидии за октябрь исчислен с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона – с 16 октября (16 дней), сообщили в пресс-службе ведомства.
«Выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре», – объяснили в фонде.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии (в частности, о размере и периоде) можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе «Моя субсидия».
Для тех, кто не успел подать документы на субсидию, в фонде напомнили, что это можно сделать любым удобным способом:
- лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- почтой в адрес территориального органа Фонда;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение «Пенсионный фонд».
«В случае подачи документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, начиная с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение», – говорится в сообщении.
Также известно, что субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:
- на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;
- на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.
Для большинства граждан перерасчет в октябре происходит в автоматическом режиме. Также автоматически перечислят субсидию домохозяйствам, чья субсидийная выплата в летний период составляла 0 грн.
Как рассчитывается размер субсидии
Размер субсидии – это разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и размера обязательного платежа. Чтобы определить обязательный платеж, следует среднемесячный совокупный доход домохозяйства умножить на обязательный процент платежа.
Обязательный процент платежа также рассчитывается по формуле. Для этого среднемесячный совокупный доход делят на количество членов семьи и определяют доход на одного человека.
Затем его делят на размер прожиточного минимума – с 1.01.2024 он составляет 2920 грн. Результат делится на два (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии), а затем умножается на 15% (базовая норма оплаты за услуги).
Кроме того, людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на ЖКУ, субсидия будет начислена автоматически — без необходимости дополнительных обращений.
«Гражданам, которые не были получателями этой помощи и только планируют ее получить, необходимо обратиться в ПФУ. Также в фонд должны обратиться лица, получавшие жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства», – отметили в ПФУ.
Ранее в Минсоцполитики заявили, что размер субсидии увеличится из-за роста тарифа на электроэнергию. 31 мая правительство установило новый тариф на электроэнергию для потребителей – оно составляет 4,32 грн/киловатт в час до 30 апреля 2025 года. КМУ также сообщил, что в течение отопительного периода – с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 – будет действовать льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки – 2,64 гривен за киловатт-час при потреблении до 2000 киловатт в час в месяц.