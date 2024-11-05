Украинцам пересчитали субсидии на отопительный сезон 2024-2025: как проверить сумму помощи

Пенсионный фонд Украины пересчитали размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов.

С началом отопительного сезона ПФУ автоматически рассчитывает размер жилищных субсидий получателям этих выплат. Ведь в перечень коммунальных услуг добавляется услуга отопления, за нее необходимо платить, соответственно размер субсидии должен расти.

Размер субсидии за октябрь исчислен с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона – с 16 октября (16 дней), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре», – объяснили в фонде.

Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии (в частности, о размере и периоде) можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе «Моя субсидия».

Для тех, кто не успел подать документы на субсидию, в фонде напомнили, что это можно сделать любым удобным способом:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

почтой в адрес территориального органа Фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

«В случае подачи документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, начиная с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение», – говорится в сообщении.

Также известно, что субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Для большинства граждан перерасчет в октябре происходит в автоматическом режиме. Также автоматически перечислят субсидию домохозяйствам, чья субсидийная выплата в летний период составляла 0 грн.

Как рассчитывается размер субсидии

Размер субсидии – это разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и размера обязательного платежа. Чтобы определить обязательный платеж, следует среднемесячный совокупный доход домохозяйства умножить на обязательный процент платежа.

Формула помощи. Как начисляется субсидия Инфографика: ПФУ

Обязательный процент платежа также рассчитывается по формуле. Для этого среднемесячный совокупный доход делят на количество членов семьи и определяют доход на одного человека.

Затем его делят на размер прожиточного минимума – с 1.01.2024 он составляет 2920 грн. Результат делится на два (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии), а затем умножается на 15% (базовая норма оплаты за услуги).

Кроме того, людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на ЖКУ, субсидия будет начислена автоматически — без необходимости дополнительных обращений.

«Гражданам, которые не были получателями этой помощи и только планируют ее получить, необходимо обратиться в ПФУ. Также в фонд должны обратиться лица, получавшие жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства», – отметили в ПФУ.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что размер субсидии увеличится из-за роста тарифа на электроэнергию. 31 мая правительство установило новый тариф на электроэнергию для потребителей – оно составляет 4,32 грн/киловатт в час до 30 апреля 2025 года. КМУ также сообщил, что в течение отопительного периода – с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 – будет действовать льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки – 2,64 гривен за киловатт-час при потреблении до 2000 киловатт в час в месяц.