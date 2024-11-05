Субсидии и льготы: запускают масштабную программу зимней поддержки украинцев

В Украине запустят масштабную программу зимней поддержки украинцев в преддверии зимы. В частности, речь идет о жилищных субсидиях и льготах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, одним из ключевых элементов программы есть субсидии. Планируется, что около 2,8 млн. украинских семей получат жилищные субсидии и льготы.

"Пенсионный фонд уже перечислил их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд грн на эти нужды", – подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что правительство также упростило механизм назначения жилищно-коммунальных льгот для военных.

Кроме того, для переселенцев с середины января 2025 г. запустят программу субсидий на арендуемое жилье. Эта опция будет доступна семьям, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

К тому же, около 500 тыс. домохозяйств этой зимой получат выплаты на покупку твердого топлива, в частности дров и угля.

Премьер подчеркнул, что эти средства в размере до 21 тыс. грн. на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах.

Заметим, за десять месяцев 2024 украинцам было начислено и выплачено около 29,6 млрд грн субсидий и льгот.

Все, что нужно знать, чтобы получить субсидию на отопительный сезон 2024-2025 годов, какие необходимы документы, изменения в процедуре и какие основания для отказа в материале Delo.ua.