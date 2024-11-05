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Субсидії та пільги: запускають масштабну програму зимової підтримки українців

Субсидії та пільги: запускають масштабну програму зимової підтримки українців
Фото: kmu.gov.ua

В Україні запустять масштабну програму зимової підтримки українців напередодні зими. Зокрема, йдеться про житлові субсидії та пільги.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, одним з ключових елементів програми є субсидії. Планується,  що близько 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. 

"Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби", - підкреслив прем'єр-міністр.

Він зауважив, що також уряд спростив механізм призначення житлово-комунальних пільг для військових.

Крім того, для переселенців з середини січня 2025 року запустять програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

До того ж близько 500 тис. домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля.

Прем'єр наголосив, що ці кошти в розмірі до 21 тис. грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах.

Зауважимо, за десять місяців 2024 року українцям було нараховано і виплачено близько 29,6 млрд грн субсидій і пільг.

Усе, що треба знати, щоб отримати субсидію на опалювальний сезон 2024-2025 років, які необхідні документи, зміни в процедурі та які підстави для відмови, у матеріалі  Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько