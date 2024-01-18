Як отримати житлову субсидію у 2024 році. Що змінилося, які потрібні документи та кому можуть відмовити

Усе, що треба знати, щоб отримати субсидію у 2024 році: Delo.ua з’ясувало, які необхідні документи, зміни в процедурі та які підстави для відмови.

Субсидія як адресна грошова допомога, яку надає держава для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, стала ще більш затребуваною під час війни, коли з'явилися десятки тисяч внутрішніх переселенців.

Станом на листопад 2023-го субсидії на оплату комунальних послуг отримували понад 1,3 млн українських сімей. Під час опалювального сезону 2022/2023 українцям у середньому виплачували до 1600 гривень субсидії щомісяця. У 2024-му сума буде більшою, враховуючи подорожчання електроенергії.

Хто має право на отримання субсидії у 2024 році

Право на отримання субсидії мають як громадяни України, так і іноземці, що законно перебувають на території країни та проживають у багатоквартирних або приватних будинках. Отримати допомогу можуть сім'ї, у яких плата за комунальні послуги перевищує визначений для них обов’язковий платіж.

Постанова КМУ “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії” від 27 липня 1998 року № 1156 визначає, що субсидія призначається, якщо витрати на оплату комунальних послуг перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї. З 1 числа місяця, що настане за місяцем завершення воєнного стану в Україні, базова норма плати за послуги становитиме 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, зазначила в коментарі Delo.ua юрист Юридичної компанії RIYAKO&PARTNERS Наталія Василюк.

Як і раніше, оформити та отримати субсидію у 2024 році зможуть особи, які:

зареєстровані в житловому приміщенні;

не зареєстровані, але фактично проживають у ньому на підставі договору оренди житла;

не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні без укладеного договору оренди, якщо вони є внутрішніми переселенцями.

індивідуальний забудовник, якому потрібна допомога на оплату комуналки, коли будинок ще не увійшов в експлуатацію, але ЖК-послуги нараховують у повному обсязі.

Субсидія в 2024 році. Як змінилася процедура отримання

Улітку 2023-го для забезпечення субсидіями найбільш вразливих верств населення уряд спростив критерії отримання допомоги для прийомних та багатодітних сімей, сімей, у яких проживають троє і більше дітей, родин, до складу яких входить особа з інвалідністю - для таких родин при призначенні субсидії не враховуватиметься наявність автівок, які визначені не предметом розкоші, а життєво необхідною річчю.

Окрім того, встановлено соціально справедливий підхід щодо невраховування до сукупного доходу домогосподарств доходи членів сімей, які перебувають за кордоном понад 60 днів.

Ще однією новацією стало те, що нарахування субсидій минулого періоду продовжується автоматично, якщо не змінився склад родини або місце проживання. У Пенсійному фонді заявили, що цьогоріч розрахують житлову субсидію на опалювальний період 2023-2024 років без звернення громадян, пояснили у пресслужбі фонду.

Процедура оформлення субсидії зазнала змін у 2024 р. після ухвалення Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті на виплату субсидій та пільг громадянам на оплату комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, затвердженого постановою КМ України № 1404.

Як зазначила у коментарі Delo.ua адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, постанова вносить зміни до Порядку надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, затвердженому постановою КМ № 373, щодо того, що виплата пільг, які протягом 2023 року перераховувалися Пенсійним фондом на рахунок, відкритий в АТ "Ощадбанк", не отримані пільговиком та повернуті фонду, здійснюється за зверненням пільговика із заявою про виплату пільги.

"Якщо хтось з отримувачів субсидій її оформив, але не отримував у 2023 році, така особа має право звернутись із заявою в Пенсійний фонд і отримати нараховані кошти. Але такі зміни ще не відобразились у Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, тому очікуємо, але сама по собі новація актуальна та може принести користь громадянам", - пояснила адвокат.

Як оформити субсидію у 2024 році: необхідні документи

Право отримати допомогу мають як зареєстровані, так і не зареєстровані мешканці квартири чи будинку.

Після проведеної реформи та передачі повноважень з управління соцзахисту населення до Пенсійного фонду з‘явилось чимало плюсів, зокрема, збільшився перелік органів, куди можна звернутись за оформленням субсидії.

"Особам, які хочуть оформити субсидію, потрібно звертатись до територіальних органів Пенсійного фонду особисто та за допомогою засобів поштового зв‘язку, з урахуванням принципу екстериторіальності, тобто не обов‘язково подавати документи лише за місцем реєстрації. Крім того, подати документи можна через виконавчі органи територіальної громади та навіть через центри надання адмінпослуг, або через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду чи застосунок "Дія", - пояснила Олена Воронкова.

У заяві необхідно вказати:

прізвище, ім’я та по-батькові;

серію та номер паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

адресу та рахунок в банку (у форматі IBAN), на який буде йти виплата.

Для призначення житлової субсидії зацікавлена особа подає:

заяву і декларацію, форми яких затверджені КМУ ,

документ, який посвідчує його особу (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення, посвідку на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця;

документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України (для негромадян України);

довідка про доходи, у разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення;

копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності) ;

договір оренди житла (для осіб, що орендують житло);

рішення суду (для осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні на підстав рішення суду).

При зміні проживання слід подати інші документи, необхідні для розгляду питання по суті, наприклад, довідки про перебування особи в іншому населеному пункті через роботу, лікування, навчання, довготривале відрядження, відбування покарання, довідка про оплату комуналки в іншому житлі, акти обстеження умов.

Протягом 10 днів заява та долучені до неї документи мають бути опрацьовані, а заявнику надано відповідь або щодо призначення субсидії, або щодо відмови.

Субсидія 2024: підстави для скасування допомоги

Порядком про надання субсидії також визначені підстави для припинення виплати грошової допомоги. Це зокрема:

непогашена заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг - йдеться про суму понад 680 гривень, яка накопичилася протягом 3 місяців ;

виявлені недостовірні дані у заяві чи декларації, що вплинуло на встановлення права на субсидію або визначення її розміру;

змінився склад родини чи майновий стан - про це слід повідомити уповноваженому органу протягом 30 календарних днів;

якщо член родини купив земельну ділянку, квартиру, будинок, автомобіль, товари або послуги на суму, що перевищує 50 тис гривень.

“Надання субсидії припиняється також за рішенням уповноваженого органу у разі, коли виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення, іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи, або особа, якій призначено субсидію, звернулась із заявою про припинення її надання”, - зазначила Воронкова.

За її словами, підставами для відмови у наданні субсидій можуть стати перевищення загальної площі житлового приміщення (130 кв. метрів для квартир, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків), або хтось із сім'ї купив автомобіль, випущений менше 5 років тому. У цих випадках є виключення для певних категорій населення, зокрема, багатодітних сімей, осіб з інвалідністю.

Також відмову у наданні субсидії можна отримати за умови наявності в родині повнолітнього члена, який ніде не вчиться і не працює.

У разі відмови у призначенні субсидії необхідно дізнатись, що стало причиною, донести документи. Якщо цього недостатньо, то за умови неправомірності дій уповноваженого органу є підстави для звернення до суду за захистом свого порушеного права, наголосила Воронкова.

Розмір субсидії 2023-2024: як розрахувати допомогу

Розмір субсидії визначається як різниця між вартістю комунальних послуг і сумою обов’язкового платежу. Обов’язковий відсоток платежу в свою чергу визначається для кожного домогосподарства окремо за формулою, встановленою КМУ, і залежить від середньомісячного доходу сім’ї та її складу.

Для того, щоб зрозуміти на який розмір субсидії можна розраховувати, тобто вирахувати обов‘язковий платіж, потрібно зробити кілька обчислень.

“Береться середньомісячний дохід родини та ділиться на кількість осіб, зареєстрованих або проживаючих у житловому приміщенні і визначається середньомісячний дохід на одну особу. Цей дохід ділиться на прожитковий мінімум, що з першого січня 2024-го складає 2920 грн. Далі отримана сума ділиться на 2 та множиться на 15% (або 10% у випадках, якщо зареєстровані діти, інваліди I чи II групи, а середньомісячний дохід на зареєстрованого не перевищує 50% прожиткового мінімуму на одну особу та якщо у будинку зареєстровані тільки непрацездатні особи)”, - пояснила Олена Воронкова.

Для прикладу беремо ситуацію, коли сім’я складається з двох осіб з сукупним доходом 8000 грн на місяць. Середньомісячний дохід – 4000 грн. Сума комунальних послуг складає 2000 грн. Тоді обов‘язковий відсоток платежу буде 4000/2920/2*15%=10,2%.

Виходить, що родина має сплачувати за комунальні послуги 8000*10,2% = 816. Відповідно субсидія буде призначена у сумі 2000 - 816 =1184 грн.

“Відповідно до Постанови КМУ від 29 грудня 2023 р. № 1404 “Деякі питання виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”, яка набрала чинності 1 січня 2024 року, Пенсійний фонд перераховує бюджетні кошти для виплати субсидій одержувачам: на рахунки, відкриті в уповноважених банках, — до 5 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано субсидії, а також через виплатні об’єкти — до 25 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано субсидії, згідно з графіком виплати пенсії та грошової допомоги одержувачам”, - наголосила Василюк.

Як дізнатись про нарахування субсидій

Для того, щоб дізнатись про нарахування державної допомоги, необхідно перейти на сайт Пенсійного фонду і створити свій кабінет, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) у Дії.Підпису або ID.GOV.UA.

Інформацію про нараховану субсидію у 2024 році можна побачити у особистих повідомленнях. Для додаткової інформації щодо послуги можна звернутись на гарячу лінію Пенсійного фонду - 1548, до уповноваженого з питань ВПО 066 813 62 39 або написати у месенджер до Мінреінтеграції на Telegram, WhatsApp або Viber, за номером: +380960788433.