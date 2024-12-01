Новий військовий збір майже вдвічі збільшує податки на угоди з нерухомістю

Підвищений військовий збір, який набуде чинності вже з 1 грудня, поширюється майже на всі операції з нерухомістю.

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Військовий збір – це обов'язковий платіж, який тимчасово запровадили у 2014 році для фінансування потреб оборони України. Верховна Рада у жовтні суттєво підвищила податки і для більшості українців військовий збір виросте з 1,5% до 5%.

Зокрема, в усіх операціях, де виникає податок з доходів фізичних осіб тепер буде ще військовий збір у розмірі 5% від вартості об'єкта, заявила президентка АФНУ Олена Гайдамаха.

За її словами, "поки навіть складно уявити собі, як відреагує на це ринок нерухомості, як зміниться чи не зміниться кількість попиту та пропозиції і що відбудеться з цінами".

"Зростуть витрати на оформлення угод, по-перше, на усі об'єкти, де право власності менше трьох років і щодо всіх новобудов, отже це всі угоди по єОселі (окрім спадщини)", - наголосила рієлторка.

По-друге, якщо це другий чи більше продаж нерухомості у календарному році. По-третє, у випадку, якщо це продаж комерційної нерухомості. Також відчують нововведення при продажі нерухомості іноземцями та нерезидентами.

"Точно можу сказати, що покупцям легше не стане. Особливо покупцям по державних програмах. Адже в таких угодах є нюанси: час очікування на погодження та фінансування, незручності зі зняттям коштів продавцями. І власники зазвичай погоджуються на ці незручності, за умови, що покупець буде сплачувати їхні податки. А тепер сума податків стане майже вдвічі більшою", - пояснила Гайдамаха.

За її підрахунками, бюджет від угод з нерухомістю може отримати мільйони доларів щомісячно.

"Якщо в кожній області, крім окупованих, щодня відбувається хоча б 10 угод, де виникає податок на військовий збір, із вартістю нерухомості 50 000$, то кожного дня до держбюджету надійде 500 000$. А за місяць (робочі дні) це $12 млн", - підрахувала президентка АФНУ.

Як наголосив в коментарі Delo.ua юрист з нерухомості Андрій Ставнюк, податкові нововведення, безумовно, торкнуться кожного з учасників угод — від продавців до покупців, особливо тих, хто бере участь у державних програмах. Найбільше щбір вплине на угоди з новобудовами, іпотекою чи продажем комерційної нерухомості, де податкове навантаження найбільш відчутне, пояснив правник.

"Такі зміни можуть призвести до зниження активності на ринку, але важливо розуміти, що кошти на оборону потрібні. Не менш важливим залишається контроль за їх цільовим використанням, щоб вони дійсно надходили на підтримку ЗСУ", - наголосив Ставнюк.

Водночас, за його словами, військовий збір не позначиться на операціях, пов'язаних із вторинним ринком нерухомості - будинками понад три років, адже на ньому дуже мало власників, які продають більше ніж один об'єкт житлової нерухомості на рік.

Підвищений військовий збір: кого стосуватиметься

Згідно з новим законом, який минулого тижня підписав президент, збір стягується з доходів усіх фізосіб на території України.

Зростання збору зачепить чимало угод та операцій: зарплати, лікарняні, дивіденди, продаж криптовалюти, авторські винагороди, доходи від продажу майна, якщо більше, ніж 1 угода на рік, роялті, вихідну допомогу при звільненні, доходи від оренди, благодійну допомогу.

Нараховувати і сплачувати збір зобов’язані роботодавці.

Кошти, отримані як військовий збір, перераховуються одразу до державного бюджету.

Військовий збір: хто взагалі його не платить

Згідно з законом, військовий збір не платять військові і працівники відомств, які належать до силових, а також усі особи, які беруть участь в обороні України від російської агресії.

Військовий збір не стягується з таких доходів: декретні виплати, спадщина і подарунки від родичів першого ступеня споріднення, продаж майна (якщо 1 угода на рік), аліменти, житлові субсидії, компенсація за відрядження.

Delo.ua писало минулого тижня про те, що податкові нововведення дозволять державі акумулювати додаткові фінансові ресурси. За підрахунками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2024 році це забезпечить надходження 8 млрд грн, а у 2025 році — 140 млрд грн.