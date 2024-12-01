Новый военный сбор почти вдвое увеличивает налоги на сделки с недвижимостью

Повышенный военный сбор, который вступит в силу с 1 декабря, распространяется почти на все операции с недвижимостью.

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Военный сбор – это обязательный платеж, временно введенный в 2014 году для финансирования нужд обороны Украины. Верховная Рада в октябре существенно повысила налоги и для большинства украинцев военный сбор вырастет с 1,5% до 5%.

Во всех операциях, где возникает налог с доходов физических лиц, теперь будет еще военный сбор в размере 5% от стоимости объекта, заявила президент АФНУ Елена Гайдамаха.

По ее словам, "пока даже сложно представить себе, как отреагирует на это рынок недвижимости, как изменится или не изменится количество спроса и предложения и что произойдет с ценами".

"Вырастут расходы на оформление сделок, во-первых, на все объекты, где право собственности меньше трех лет и по всем новостройкам, следовательно это все сделки по єОселі (кроме наследства)", — подчеркнула риелторка.

Во-вторых, если это вторая или более продажа недвижимости в календарном году. В третьих, в случае, если это продажа коммерческой недвижимости. Также ощутят нововведения при продаже недвижимости иностранцами и нерезидентами.

"Точно могу сказать, что покупателям легче не станет. Особенно покупателям по государственным программам. Ведь в таких сделках есть нюансы: время ожидания согласования и финансирования, неудобства со снятием средств продавцами. И владельцы обычно соглашаются на эти неудобства, при условии, что покупатель будет платить их налоги. А теперь сумма налогов станет почти вдвое больше ", — объяснила Гайдамаха.

По ее подсчетам, бюджет от сделок с недвижимостью может получить миллионы долларов ежемесячно.

"Если в каждой области, кроме оккупированных, каждый день совершается хотя бы 10 сделок, где возникает налог на военный сбор, со стоимостью недвижимости 50 000$, то каждый день в госбюджет поступит 500 000$. А за месяц (рабочие дни) это $12 млн ", – подсчитала президентка АФНУ.

Как отметил в комментарии Delo.ua юрист по недвижимости Андрей Ставнюк, налоговые нововведения, безусловно, коснутся каждого из участников сделок — от продавцов до покупателей, особенно участвующих в государственных программах. Больше всего уровень повлияет на сделки с новостройками, ипотекой или продажей коммерческой недвижимости, где налоговая нагрузка наиболее ощутима, пояснил юрист.

"Такие изменения могут привести к снижению активности на рынке, но важно понимать, что средства на оборону нужны. Не менее важным остается контроль за их целевым использованием, чтобы они действительно поступали в поддержку ВСУ", — подчеркнул Ставнюк.

В то же время, по его словам, военный сбор не отразится на операциях, связанных со вторичным рынком недвижимости — домами более трех лет, ведь на нем очень мало собственников, продающих более одного объекта жилой недвижимости в год.

Повышенный военный сбор: кого будет касаться

Согласно новому закону, который на прошлой неделе подписал президент, сбор взимается с доходов всех физлиц на территории Украины.

Рост сбора затронет немало сделок и операций: зарплаты, больничные, дивиденды, продажа криптовалюты, авторские вознаграждения, доходы от продажи имущества, если больше, чем 1 сделка в год, роялти, выходное пособие при увольнении, доходы от аренды, благотворительная помощь.

Начислять и платить сбор обязаны работодатели.

Средства, полученные в качестве военного сбора, перечисляются сразу в государственный бюджет.

Военный сбор: кто вообще его не платит

По закону военный сбор не платят военные и работники ведомств, принадлежащих к силовым, а также все лица, участвующие в обороне Украины от российской агрессии.

Военный сбор не взимается с таких доходов: декретные выплаты, наследство и подарки от родственников первой степени родства, продажа имущества (если 1 сделка в год), алименты, жилищные субсидии, компенсация за командировку.

Delo.ua писало на прошлой неделе о том, что налоговые нововведения позволят государству аккумулировать дополнительные финансовые ресурсы. По подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2024 году это обеспечит поступление 8 млрд грн, а в 2025 году – 140 млрд грн.