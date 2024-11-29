Повышение налогов даст дополнительные 8 млрд грн в этом году и 140 млрд грн в 2025 году – Шмыгаль

С 1 декабря в Украине начинают действовать изменения в Налоговый кодекс, позволяющие государству аккумулировать дополнительные финансовые ресурсы. В 2024 году это обеспечит поступление 8 млрд грн, а в 2025 году – 140 млрд грн.

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Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ключевое направление средств — финансирование зарплат для украинских военнослужащих. По словам чиновников, внутренний финансовый ресурс государства обеспечивает своевременные выплаты воинам, защищающим Украину.

В 2025 году на оборону Украины планируется выделить 2,23 трлн грн. Из этой суммы 1,16 трлн грн уйдет на денежное довольствие военных.

"Таким образом, все украинцы, уплачивающие военный сбор, помогают воинам и вносят важный вклад в нашу устойчивость и приближение справедливого мира", — подчеркнул Шмыгаль.

Добавим, закон о повышении налогов был опубликован 28 ноября, и он должен был вступить в силу с 29 ноября. Это означало бы, что всем предприятиям пришлось бы перечислять военный сбор так, чтобы за последние два дня ноября снять 5% с зарплат, а за остальные – 1,5%. Но после огласки публикацию закона сняли.

Как сначала сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, это означало бы, что 28 дней ноября в Украине действовала бы ставка 1,5% военного сбора, а в последние два дня месяца - уже 5%.

Поэтому всем предприятиям пришлось бы вычислять военный сбор так, чтобы за последние два дня ноября снять 5% с зарплат, а за остальные – 1,5%.

Поэтому публикацию закона сняли, и опубликуют его теперь только 30 ноября. А вступит в действие 1 декабря.