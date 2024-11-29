Підвищення податків дасть додаткові 8 млрд грн цього року і 140 млрд грн у 2025 році – Шмигаль

Із 1 грудня в Україні починають діяти зміни до Податкового кодексу, що дозволять державі акумулювати додаткові фінансові ресурси. У 2024 році це забезпечить надходження 8 млрд грн, а у 2025 році — 140 млрд грн.

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Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ключове спрямування коштів — фінансування зарплат для українських військовослужбовців. За словами урядовців, внутрішній фінансовий ресурс держави забезпечує своєчасні виплати воїнам, які боронять Україну.

У 2025 році на оборону України планується виділити 2,23 трлн грн. З цієї суми 1,16 трлн грн піде на грошове забезпечення військових.

"Таким чином усі українці, які сплачують військовий збір, допомагають воїнам і роблять важливий внесок у нашу стійкість та наближення справедливого миру", - наголосив Шмигаль.

Додамо, закон про підвищення податків опублікували 28 листопада, і він мав вступити в силу з 29 листопада. Це означало би, що всім підприємствам доведеться перераховувати військовий збір так, щоб за останні два дні листопада зняти 5% із зарплат, а за решту – 1,5%. Але після розголосу публікацію закону зняли.

Як спочатку повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, це означає, що 28 днів листопада в Україні діяла ставка 1,5% військового збору, а останні два дні місяця вона становитиме вже 5%.

Тому всім підприємствам доведеться перераховувати військовий збір так, щоб за останні два дні листопада зняти 5% із зарплат, а за решту – 1,5%.

Через це публікацію закону зняли і опублікують його тепер лише 30 листопада.