МВФ пропонує Україні підвищити ПДВ: що кажуть в уряді

Міжнародний валютний фонд під час перемовин щодо наступного траншу для України порушував питання про підвищення податку на додану вартість (ПДВ), однак наразі влада не бачить для цього підстав.

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Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пише "Укрінформ".

"Так, питання ПДВ порушували. Так, були домовленості, яким чином і за яких умов ми повернемося до питання підняття ПДВ. І ви знаєте, що в попередній програмі, в попередньому регламенті було положення, яке передбачало, що якщо в бюджеті на 2025 рік суттєво збільшаться видатки, то джерелом покриття таких видатків буде підвищення ПДВ. І це була нормальна домовленість", - розповів міністр.

За його словами, влада переконана, що підстав для суттєвого зростання ПДВ наразі немає завдяки ухваленню реалістичного бюджету на наступний рік.

Марченко підкреслив, що нині про якісь структурні маяки чи якісь умови, що стосуються податкових зобов'язань, не йдеться.

Водночас міністр визнав, що, з огляду на непрогнозованість ситуації на фронті, остаточно це питання з порядку денного не зникло.

"Питання про підвищення ПДВ постійно виникатиме. Від того, як ми виконуємо інші зобов’язання, наскільки зважену фіскальну політику втілюємо, залежатиме й актуалізація цього питання. Але якщо у нас буде все добре з доходами, якщо податки, які ми вже підвищили, продемонструють ефективність, якщо виконуватимемо всі зобов’язання, якщо не буде необхідності різко збільшувати видатки, думаю, ми не порушуватимемо питання про підвищення ПДВ. Принаймні, таких планів немає", - запевнив Марченко.

Нагадаємо, що МВФ пропонує підвищити податок на додану вартість в Україні на 2 відсоткові пункти.

Також у МВФ вважають, що Україна повинна мобілізувати внутрішні доходи, запровадити фінансові обмеження та збільшити обсяги податкових надходжень.

Зауважимо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.