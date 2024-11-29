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"Хаос в управлінні": підвищення податків відклали на два дні, військовий збір рахуватимуть по-новому вже з грудня
Закон про підвищення податків 28 листопада опублікували, і він мав вступити в силу з 29 листопада. Це означало би, що всім підприємствам доведеться перераховувати військовий збір так, щоб за останні два дні листопада зняти 5% із зарплат, а за решту – 1,5%. Але після розголосу публікацію закону зняли.
Офіційне видання Верховної Ради "Голос України" 28 листопада оприлюднило закон №4015-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".
Як спочатку повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, це означає, що 28 днів листопада в Україні діяла ставка 1,5% військового збору, а останні два дні місяця вона становитиме вже 5%.
Тому всім підприємствам доведеться перераховувати військовий збір так, щоб за останні два дні листопада зняти 5% із зарплат, а за решту – 1,5%.
Щодо ФОПів, то Гетманцев заявив, що наступного тижня у Верховній Раді на голосування буде виставлено поправку, щоб для них передбачені цим податком зміни набули чинності з 1 січня. Але для цього потрібно, що Рада за цю правку проголосувала, а президент підписав.
Як наголосив народний депутат Ярослав Железняк, нарахування нової підвищеної ставки військового збору за два дні листопада створить багато незручностей для бізнесу. Він нагадав, що закон не підписували 44 дні та обіцяли, що він вступить у силу 1 грудня.
ОНОВЛЕНО
Вже вранці Железняк повідомив, що публікацію закону про підвищення податків зняли і опублікують його тепер лише завтра, 30 листопада, а набуде він чинності, як і планувалося, 1 грудня.
Тому до 1 грудня військовий збір рахується, як і був – 1,5%.
"Навіть не коментую рівень хаосу в управлінні. Все і так бачите", – підсумував Железняк.
Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.
Податки зростуть
Нагадаємо, закон про підвищення податків передбачає :
- підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та ДССЗЗІ ставку залишили на рівні 1,5% і зберегли звільнення від неї для тих, хто виконує бойові завдання);
- встановлення військового збору для всіх ФОПів І, ІІ й ІV груп у розмірі 10% від 1 розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень щомісяця);
- встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для всіх ФОПів та юросіб ІІІ групи єдиного податку;
- повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ з 1 січня 2025 року;
- збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік;
- збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) з 2025 року;
- встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (якщо власник юрособа) та ПДФО (якщо власник фізособа) для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тис. грн;
- прив’язка авансових внесків з податку на прибуток для обмінників до євро;
- збільшення на 14% мінімального податкового зобов’язання для с/г земель та встановлення мінімальної суми такого зобов'язання за 1 га (1400 гривень для ріллі);
- втрата спрощеної системи для IV групи, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню понад два квартали;
- підвищення ставки рентної плати на видобуток щебню, піску та каоліну;
- збільшення мінімальних роздрібних цін на вина і виноробну продукцію (коньяки та вермути) на 50%;
- звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою "Національний кешбек";
- звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах по тимчасовому захисту (за 2022, 2023 та наступні роки до кінця воєнного стану).