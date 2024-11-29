"Хаос в управлінні": підвищення податків відклали на два дні, військовий збір рахуватимуть по-новому вже з грудня

Закон про підвищення податків 28 листопада опублікували, і він мав вступити в силу з 29 листопада. Це означало би, що всім підприємствам доведеться перераховувати військовий збір так, щоб за останні два дні листопада зняти 5% із зарплат, а за решту – 1,5%. Але після розголосу публікацію закону зняли.

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Офіційне видання Верховної Ради "Голос України" 28 листопада оприлюднило закон №4015-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".

Як спочатку повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, це означає, що 28 днів листопада в Україні діяла ставка 1,5% військового збору, а останні два дні місяця вона становитиме вже 5%.

Тому всім підприємствам доведеться перераховувати військовий збір так, щоб за останні два дні листопада зняти 5% із зарплат, а за решту – 1,5%.

Щодо ФОПів, то Гетманцев заявив, що наступного тижня у Верховній Раді на голосування буде виставлено поправку, щоб для них передбачені цим податком зміни набули чинності з 1 січня. Але для цього потрібно, що Рада за цю правку проголосувала, а президент підписав.

Як наголосив народний депутат Ярослав Железняк, нарахування нової підвищеної ставки військового збору за два дні листопада створить багато незручностей для бізнесу. Він нагадав, що закон не підписували 44 дні та обіцяли, що він вступить у силу 1 грудня.

ОНОВЛЕНО

Вже вранці Железняк повідомив, що публікацію закону про підвищення податків зняли і опублікують його тепер лише завтра, 30 листопада, а набуде він чинності, як і планувалося, 1 грудня.

Тому до 1 грудня військовий збір рахується, як і був – 1,5%.

"Навіть не коментую рівень хаосу в управлінні. Все і так бачите", – підсумував Железняк.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.

Податки зростуть

Нагадаємо, закон про підвищення податків передбачає :