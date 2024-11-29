"Хаос в управлении": повышение налогов отложили на два дня, военный сбор будут считать по-новому уже с декабря

Закон о повышении налогов 28 ноября опубликовали, и он должен был вступить в силу с 29 ноября. Это означало бы, что всем предприятиям придется пересчитывать военный сбор так, чтобы за последние два дня ноября снять 5% с зарплат, а остальные – 1,5%. Но после огласки публикацию закона сняли.

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Официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" 28 ноября обнародовало закон № 4015-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения".

Как сначала сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, это означает, что 28 дней ноября в Украине действовала ставка 1,5% военного сбора, а в последние два дня месяца она составит уже 5%.

Поэтому всем предприятиям придется рассчитать военный сбор так, чтобы за последние два дня ноября снять 5% с зарплат, а остальные – 1,5%.

Что касается ФЛП, то Гетманцев заявил, что на следующей неделе в Верховной Раде на голосование будет выставлена поправка, чтобы для них предусмотренные этим налогом изменения вступили в силу с 1 января. Но для этого необходимо, что Рада за эту правку проголосовала, а президент подписал.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, начисление новой повышенной ставки военного сбора за два дня ноября создаст много неудобств для бизнеса. Он напомнил, что закон не подписывали 44 дня и обещали, что он вступит в силу 1 декабря.

ОБНОВЛЕНО

Уже утром Железняк сообщил, что публикацию закона о повышении налогов сняли и опубликуют его теперь только завтра, 30 ноября, а вступит в силу, как и планировалось, 1 декабря.

Поэтому до 1 декабря военный сбор считается так же – 1,5%.

"Даже не комментирую уровень хаоса в управлении. Все и так видите", — подытожил Железняк.

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем. 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.

Налоги вырастут

Напомним, закон о повышении налогов предусматривает: