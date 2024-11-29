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"Хаос в управлении": повышение налогов отложили на два дня, военный сбор будут считать по-новому уже с декабря
Закон о повышении налогов 28 ноября опубликовали, и он должен был вступить в силу с 29 ноября. Это означало бы, что всем предприятиям придется пересчитывать военный сбор так, чтобы за последние два дня ноября снять 5% с зарплат, а остальные – 1,5%. Но после огласки публикацию закона сняли.
Официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" 28 ноября обнародовало закон № 4015-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения".
Как сначала сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, это означает, что 28 дней ноября в Украине действовала ставка 1,5% военного сбора, а в последние два дня месяца она составит уже 5%.
Поэтому всем предприятиям придется рассчитать военный сбор так, чтобы за последние два дня ноября снять 5% с зарплат, а остальные – 1,5%.
Что касается ФЛП, то Гетманцев заявил, что на следующей неделе в Верховной Раде на голосование будет выставлена поправка, чтобы для них предусмотренные этим налогом изменения вступили в силу с 1 января. Но для этого необходимо, что Рада за эту правку проголосовала, а президент подписал.
Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, начисление новой повышенной ставки военного сбора за два дня ноября создаст много неудобств для бизнеса. Он напомнил, что закон не подписывали 44 дня и обещали, что он вступит в силу 1 декабря.
ОБНОВЛЕНО
Уже утром Железняк сообщил, что публикацию закона о повышении налогов сняли и опубликуют его теперь только завтра, 30 ноября, а вступит в силу, как и планировалось, 1 декабря.
Поэтому до 1 декабря военный сбор считается так же – 1,5%.
"Даже не комментирую уровень хаоса в управлении. Все и так видите", — подытожил Железняк.
Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем. 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.
Налоги вырастут
Напомним, закон о повышении налогов предусматривает:
- повышение со дня вступления в силу закона ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников (для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и ДССЗИИ ставку оставили на уровне 1,5% и сохранили увольнения от нее для тех, кто выполняет боевые задания);
- установление военного сбора для всех ФЛПов I, II и IV групп в размере 10% от 1 размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен ежемесячно);
- установление военного сбора в размере 1% от дохода для всех ФЛПов и юрлиц ІІІ группы единого налога;
- возврат в ежемесячную вместо квартальной объединенной отчетности по НДФЛ, ВС и ЕСВ с 1 января 2025 года;
- увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год;
- увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 г.;
- установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль (если собственник юрлица) и НДФЛ (если собственник физлица) для каждой АЗС в размере от 30 до 60 тыс. грн;
- привязка авансовых взносов по налогу на прибыль для обменников к евро;
- увеличение на 14% минимального налогового обязательства для с/х земель и установление минимальной суммы такого обязательства за 1 га (1400 гривен для пашни);
- потеря упрощенной системы для IV группы, если долг по минимальному налоговому обязательству свыше двух кварталов;
- повышение ставки рентной платы на добычу щебня, песка и каолина;
- увеличение минимальных розничных цен на вина и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%;
- освобождение от налогообложения средств, начисленных по программе "Национальный Кэшбэк";
- освобождение от НДФЛ иностранной помощи, получаемой гражданами в других странах по временной защите (за 2022, 2023 и последующие годы до конца военного положения).