Комитет Рады поддержал отмену налогов "задним числом" для ФЛП

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал поправку к законодательству, которая предусматривает, что введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей вступит в силу с 1 января 2025 года.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенному комитету Ярослав Железняк.

"На комитете перенесли для ФЛП внедрение налогообложения с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года. То есть полностью отстояли, чтобы убрать из закона "заднее число", — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что эта норма не касается банковских учреждений.

Железняк заметил, что президент Владимир Зеленский скоро подпишет закон о повышении налогов, а опубликуют его так, чтобы он заработал с 1 декабря.

По его оценке, от 30 млрд грн налоговых поступлений в 2024 году бюджет получит всего 8 млрд. грн.

"Все остальное потеряли из-за затягивания подписания", — подчеркнул Железняк.

По его словам, пересмотр налогового закона, принятого еще в октябре, осуществят через законопроект № 9319 относительно стартапов в Действие. Сити, правки в которые сегодня одобрил налоговый комитет. Поэтому на следующей неделе в зале планируют принять их.

Документ, в частности:

включает в себя расходы по МНС повышенный военный сбор

доходы 2024 года, которые облагаются налогом по годовому периоду, будут облагаться по старой ставке;

остается неизменная ставка для резидентов.

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем.

Налоги вырастут

Напомним, законопроект №11416-д предусматривает повышение налогов: