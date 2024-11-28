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Комитет Рады поддержал отмену налогов "задним числом" для ФЛП
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал поправку к законодательству, которая предусматривает, что введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей вступит в силу с 1 января 2025 года.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенному комитету Ярослав Железняк.
"На комитете перенесли для ФЛП внедрение налогообложения с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года. То есть полностью отстояли, чтобы убрать из закона "заднее число", — подчеркнул нардеп.
Он добавил, что эта норма не касается банковских учреждений.
Железняк заметил, что президент Владимир Зеленский скоро подпишет закон о повышении налогов, а опубликуют его так, чтобы он заработал с 1 декабря.
По его оценке, от 30 млрд грн налоговых поступлений в 2024 году бюджет получит всего 8 млрд. грн.
"Все остальное потеряли из-за затягивания подписания", — подчеркнул Железняк.
По его словам, пересмотр налогового закона, принятого еще в октябре, осуществят через законопроект № 9319 относительно стартапов в Действие. Сити, правки в которые сегодня одобрил налоговый комитет. Поэтому на следующей неделе в зале планируют принять их.
Документ, в частности:
- включает в себя расходы по МНС повышенный военный сбор
- доходы 2024 года, которые облагаются налогом по годовому периоду, будут облагаться по старой ставке;
- остается неизменная ставка для резидентов.
Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем.
Налоги вырастут
Напомним, законопроект №11416-д предусматривает повышение налогов:
- повышение со дня вступления в силу закона ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников (для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и ДССЗИИ ставку оставили на уровне 1,5% и сохранили увольнения от нее для тех, кто выполняет боевые задания);
- установление с 1 октября 2024 года военного сбора для всех ФЛПов I, II и IV групп в размере 10% от 1 размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен ежемесячно);
- установление с 1 октября 2024 года военного сбора в размере 1% от дохода для всех ФЛПов и юрлиц ІІІ группы единого налога;
- возврат в ежемесячную вместо квартальной объединенной отчетности по НДФЛ, ВС и ЕСВ с 1 января 2025 года;
- увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год;
- увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 г.;
- установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль (если собственник юрлица) и НДФЛ (если собственник физлица) для каждой АЗС в размере от 30 до 60 тыс. грн;
- привязка авансовых взносов по налогу на прибыль для обменников к евро;
- увеличение на 14% минимального налогового обязательства для с/х земель и установление минимальной суммы такого обязательства за 1 га (1400 гривен для пашни);
- потеря упрощенной системы для IV группы, если долг по минимальному налоговому обязательству свыше двух кварталов;
- повышение ставки рентной платы на добычу щебня, песка и каолина;
- увеличение минимальных розничных цен на вина и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%;
- освобождение от налогообложения средств, начисленных по программе "Национальный Кэшбэк";
- освобождение от НДФЛ иностранной помощи, получаемой гражданами в других странах по временной защите (за 2022, 2023 и последующие годы до конца военного положения).