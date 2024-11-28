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Комітет Ради підтримав скасування податків "заднім числом" для ФОП

податки
Комітет Ради підтримав відтермінування запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав поправку до законодавства, яка передбачає, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців набуде чинності з 1 січня 2025 року. 

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Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митного комітету Ярослав Железняк.

"На комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. Тобто повністю відстояли щоб прибрати з закону "заднє число", – підкреслив нардеп.

Він додав, що водночас, ця норма не стосується банківських установ.

Железняк зауважив, що президент Володимир Зеленський скоро підпише закон про підвищення податків, а опублікують його так, щоб він запрацював з 1 грудня.

За його оцінкою, від 30 млрд грн податкових надходжень в 2024 році бюджет отримає лише 8 млрд.

"Все інше втратили через затягування підписання", – наголосив Железняк.

За його словами, перегляд податкового закону, ухваленого ще в жовтні, здійснять через законопроєкті № 9319 щодо стартапів в Дія.Сіті, правки в які сьогодні схвалив податковий комітет. Тому на наступному тижні в залі планують їх ухвалити.

Документ, зокрема:

  • включає до витрат по МПЗ підвищений військовий збір
  •  доходи 2024 року, які оподатковуються за річним періодом, будуть оподатковані по старій ставці; 
  • залишається незмінна ставка для єРезидентів.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. 

Податки зростуть

Нагадаємо, законопроєкт №11416-д передбачає підвищення податків: 

  • підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та ДССЗЗІ ставку залишили на рівні 1,5% і зберегли звільнення від неї для тих, хто виконує бойові завдання); ⁠
  • встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору для всіх ФОПів І, ІІ й ІV груп у розмірі 10% від 1 розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень щомісяця);
  • встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору в розмірі 1% від доходу для всіх ФОПів та юросіб ІІІ групи єдиного податку; 
  • повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ з 1 січня 2025 року;
  • збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік; 
  • збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) з 2025 року;
  • встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (якщо власник юрособа) та ПДФО (якщо власник фізособа) для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тис. грн;
  • прив’язка авансових внесків з податку на прибуток для обмінників до євро; 
  • збільшення на 14% мінімального податкового зобов’язання для с/г земель та встановлення мінімальної суми такого зобов'язання за 1 га (1400 гривень для ріллі); 
  • втрата спрощеної системи для IV групи, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню понад два квартали;
  • підвищення ставки рентної плати на видобуток щебню, піску та каоліну;
  • збільшення мінімальних роздрібних цін на вина і виноробну продукцію (коньяки та вермути) на 50%;
  • звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою "Національний кешбек";
  • звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах по тимчасовому захисту (за 2022, 2023 та наступні роки до кінця воєнного стану).
Автор:
Світлана Манько