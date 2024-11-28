Комітет Ради підтримав скасування податків "заднім числом" для ФОП

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав поправку до законодавства, яка передбачає, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців набуде чинності з 1 січня 2025 року.

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Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митного комітету Ярослав Железняк.

"На комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. Тобто повністю відстояли щоб прибрати з закону "заднє число", – підкреслив нардеп.

Він додав, що водночас, ця норма не стосується банківських установ.

Железняк зауважив, що президент Володимир Зеленський скоро підпише закон про підвищення податків, а опублікують його так, щоб він запрацював з 1 грудня.

За його оцінкою, від 30 млрд грн податкових надходжень в 2024 році бюджет отримає лише 8 млрд.

"Все інше втратили через затягування підписання", – наголосив Железняк.

За його словами, перегляд податкового закону, ухваленого ще в жовтні, здійснять через законопроєкті № 9319 щодо стартапів в Дія.Сіті, правки в які сьогодні схвалив податковий комітет. Тому на наступному тижні в залі планують їх ухвалити.

Документ, зокрема:

включає до витрат по МПЗ підвищений військовий збір

доходи 2024 року, які оподатковуються за річним періодом, будуть оподатковані по старій ставці;

залишається незмінна ставка для єРезидентів.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному.

Податки зростуть

Нагадаємо, законопроєкт №11416-д передбачає підвищення податків: