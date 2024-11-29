МВФ предлагает Украине повысить НДС: что говорят в правительстве

Международный валютный фонд во время переговоров о следующем транше для Украины поднимал вопрос о повышении НДС, однако в настоящее время власти не видят для этого оснований.

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Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет "Укринформ".

"Да, вопросы НДС поднимались. Да, были договоренности, каким образом и при каких условиях мы вернемся к вопросу поднятия НДС. И вы знаете, что в предыдущей программе, в предыдущем регламенте было положение, предусматривавшее, что если в бюджете на 2025 год существенно увеличатся расходы, то источником покрытия таких расходов будет повышение НДС.

По его словам, власти убеждены, что оснований для существенного роста НДС пока нет благодаря принятию реалистического бюджета на следующий год.

Марченко подчеркнул, что сейчас о каких-то структурных маяках или каких-то условиях, касающихся налоговых обязательств, речь не идет.

В то же время министр признал, что, учитывая непрогнозируемость ситуации на фронте, окончательно этот вопрос с повестки дня не исчез.

"Вопрос о повышении НДС будет постоянно возникать. От того, как мы выполняем другие обязательства, насколько взвешенную фискальную политику воплощаем, будет зависеть и актуализация этого вопроса. Но если у нас будет все хорошо с доходами, если мы уже повысили налоги". эффективность, если будем выполнять все обязательства, если не будет необходимости резко увеличивать расходы, думаю, мы не будем поднимать вопрос о повышении НДС. По крайней мере, таких планов нет, — заверил Марченко.

Напомним, что МВФ предлагает повысить налог на добавленную стоимость в Украине на 2 процентных пункта.

Также в МВФ считают, что Украина должна мобилизовать внутренние доходы, ввести финансовые ограничения и увеличить объем налоговых поступлений.

Отметим, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд. грн. в этом году и 137 млрд. грн. в следующем. 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.