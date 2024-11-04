В Украине стало меньше плательщиков НДС, а количество блокировок налоговых накладных выросло

По состоянию на 1 октября 2024 г. в Украине зарегистрировано 247 тысяч плательщиков НДС, среди которых 90% — юридические лица, 10% — физические лица. С начала года количество плательщиков уменьшилось на 3,6 тысячи.

Об этом написала член Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

По данным Государственной налоговой службы, на которые ссылается Южанина, в сентябре 64% плательщиков налога на добавленную стоимость (157 тысяч) подавали налоговые накладные и расчеты корректировки (НН/РК) на регистрацию в Едином реестре НН. Это на 2% больше, чем в августе. Также возросла сумма НДС, указанная в документах, на 7%.

Количество плательщиков, столкнувшихся с блокировкой налоговых накладных, выросло на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, однако количество самих НН/РК и объем заблокированного НДС уменьшились на 3% и 9% соответственно. В сентябре 17,3 тысяч плательщиков подали копии документов для разблокирования более 117 тысяч НН/РК на сумму 3,5 млрд грн, что на 9% меньше по количеству документов, однако на 3% больше по сумме.

Рисковые плательщики НДС

По словам Южаниной, по состоянию на октябрь количество плательщиков, принадлежащих к категории рисковых, составляет 32,6 тысячи, или 21% от общего количества регистрировавших НН/РК. В сентябре количество рисковых плательщиков увеличилось на 591, что подтверждает общую тенденцию, которая сохраняется с прошлого года.

Она подчеркнула, что эта динамика обусловлена практикой региональных комиссий, чаще принимающих решения в пользу соответствия плательщиков критериям рискованности.

В течение сентября по результатам администраций из категории рисковых было исключено только 15 плательщиков. В судебном порядке удалось зарегистрировать 1153 НН/РК на сумму 77 млн грн от 399 плательщиков. Всего в 2024 году из-за судебных решений было зарегистрировано 20,9 тысяч НН/РК на сумму почти 2 млрд грн.

В течение года ГНС ежемесячно блокировала в среднем НН/РК в 23,4 тысячи плательщиков, что составляет 15% от всех, кто подавал такие документы. Однако благодаря рассмотрению документов комиссиями плательщики смогли разблокировать 1,3 млн НН/РК на сумму 27 млрд грн, что составляет 68% от всей заблокированной суммы.

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