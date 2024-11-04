В Україні стало менше платників ПДВ, а кількість блокувань податкових накладних зросла

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні зареєстровано 247 тисяч платників ПДВ, серед яких 90% — юридичні особи, 10% — фізичні особи. З початку року кількість платників зменшилася на 3,6 тисячі.

Про це написала член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За даними Державної податкової служби, на які посилається Южаніна, у вересні 64% платників податку на додану вартість (157 тисяч) подавали податкові накладні та розрахунки коригування (ПН/РК) на реєстрацію в Єдиному реєстрі ПН. Це на 2% більше, ніж у серпні. Також зросла загальна сума ПДВ, зазначена в документах, на 7%.

Кількість платників, які зіткнулися з блокуванням податкових накладних, зросла на 1% порівняно з попереднім місяцем, однак кількість самих ПН/РК та обсяг заблокованого ПДВ зменшилися на 3% та 9% відповідно. У вересні 17,3 тисячі платників подали копії документів для розблокування понад 117 тисяч ПН/РК на суму 3,5 млрд грн, що на 9% менше за кількістю документів, проте на 3% більше за сумою.

Ризикові платники ПДВ

За словами Южаніної, станом на жовтень кількість платників, що належать до категорії ризикових, становить 32,6 тисячі, або 21% від загальної кількості тих, хто реєстрував ПН/РК. У вересні кількість ризикових платників збільшилась на 591, що підтверджує загальну тенденцію, яка зберігається з минулого року.

Вона наголосила, що ця динаміка зумовлена практикою регіональних комісій, які частіше приймають рішення на користь відповідності платників критеріям ризиковості.

Протягом вересня за результатами адміноскаржень з категорії ризикових було виключено лише 15 платників. У судовому порядку вдалося зареєструвати 1 153 ПН/РК на суму 77 млн грн від 399 платників. Загалом у 2024 році через судові рішення було зареєстровано 20,9 тисяч ПН/РК на суму майже 2 млрд грн.

Впродовж року ДПС щомісяця блокувала в середньому ПН/РК у 23,4 тисяч платників, що становить 15% від усіх, хто подавав такі документи. Проте завдяки розгляду документів комісіями платники змогли розблокувати 1,3 млн ПН/РК на суму 27 млрд грн, що становить 68% від усієї заблокованої суми.

Додамо, з настанням 2025 року простору для маневру у ДПС стане ще більше і під перевірки потраплять нові категорії бізнесу. У спецпроєкті Delo.ua “Економічна відповідальність: топ платники податків 2024” розповідається про те, чого бізнесу чекати від податківців та які компанії будуть проінспектовані у першу чергу.