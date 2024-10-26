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Податкова змусила контент-мейкерку з OnlyFans сплатити понад 13 млн грн
Українська контент-мейкерка на платформі OnlyFans сплатила понад 13,2 млн грн податків у державний бюджет після перевірки, яку провела Державна податкова служба (ДПС) України, обробляючи інформацію про доходи українських громадян з міжнародних джерел.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.
"Так, органами Державної податкової служби України залучено до декларування громадянку "С", яка одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі Only Fans. Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - написав він.
За словами Гетманцева, сплата податків – це конституційний обов’язок кожного громадянина. Відповідно до законодавства, за умисне ухилення від сплати податків передбачена кримінальна відповідальність.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Раджу якнайшвидше самостійно задекларувати свої доходи всім українцям, хто отримував іноземні доходи від електронних платформ. Адже відповідні відомості наявні у ДПС. Разом з тим, відповідно до статті 212 КК України умисне ухилення від сплати податків є кримінальним правопорушенням", - підкреслив голова фінкомітету.
Цей випадок став прецедентом і заохоченням для інших українців, які отримують доходи від іноземних платформ, самостійно подавати податкові декларації.
Нагадаємо, раніше Гетманцев розповідав, що платний контент на інтернет-платформі OnlyFans, створений українцями, стрімко зростає, а кількість акаунтів збільшується в середньому втричі щороку. Користувачі отримують гроші, іноді - у значних розмірах. З цих коштів необхідно сплачувати податки, порушникам загрожує штраф.
До слова, в 2023 році сервіс OnlyFans нарахував та сплатив до українського бюджету 1,273 мільйона доларів.