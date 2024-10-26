Податкова змусила контент-мейкерку з OnlyFans сплатити понад 13 млн грн

Українська контент-мейкерка на платформі OnlyFans сплатила понад 13,2 млн грн податків у державний бюджет після перевірки, яку провела Державна податкова служба (ДПС) України, обробляючи інформацію про доходи українських громадян з міжнародних джерел.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.

"Так, органами Державної податкової служби України залучено до декларування громадянку "С", яка одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі Only Fans. Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - написав він.

За словами Гетманцева, сплата податків – це конституційний обов’язок кожного громадянина. Відповідно до законодавства, за умисне ухилення від сплати податків передбачена кримінальна відповідальність.

"Раджу якнайшвидше самостійно задекларувати свої доходи всім українцям, хто отримував іноземні доходи від електронних платформ. Адже відповідні відомості наявні у ДПС. Разом з тим, відповідно до статті 212 КК України умисне ухилення від сплати податків є кримінальним правопорушенням", - підкреслив голова фінкомітету.

Цей випадок став прецедентом і заохоченням для інших українців, які отримують доходи від іноземних платформ, самостійно подавати податкові декларації.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповідав, що платний контент на інтернет-платформі OnlyFans, створений українцями, стрімко зростає, а кількість акаунтів збільшується в середньому втричі щороку. Користувачі отримують гроші, іноді - у значних розмірах. З цих коштів необхідно сплачувати податки, порушникам загрожує штраф.

До слова, в 2023 році сервіс OnlyFans нарахував та сплатив до українського бюджету 1,273 мільйона доларів.