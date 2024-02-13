Сервіс OnlyFans сплатив у бюджет України понад мільйон доларів - Гетманцев

В останньому кварталі 2023 року український держбюджет отримав 2,513 мільярда гривень від так званого "податку на Google", перевищивши показник попереднього кварталу на 421 мільйон гривень.

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Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Зокрема, Гетманцев прокоментував і діяльність на українському ринку та сплату податків від відомого сервісу OnlyFans.

"А для тих, хто вже традиційно стежить за сервісом OnlyFans, зазначимо, що компанія за надання послуг на території України у 2023 році нарахувала та сплатила $1 273,0 тисячі", — зазначив він.

Гетманцев підкреслив, що міжнародні корпорації проявляють відповідальність, не чекаючи дедлайну для сплати податків. Вони вже завершили декларування за IV квартал 2023 року і внесли 2,17 мільярда гривень, що становить 86% від загальної суми нарахованих податків.

За його словами, в кінці кварталу зазначені компанії мають внести до державного бюджету суму в 2,513 мільярда гривень, що еквівалентно 30,1 мільйону євро та 34,4 мільйону доларів. Це на 421 мільйон гривень більше, ніж було перераховано в минулому кварталі.

Також нардеп оприлюднив список найбільших платників податків за квартал. Ідеться про:

Google;

Sony;

Etsy;

Apple;

Meta;

Wargaming Group;

Netflix.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Державна податкова служба України оштрафувала за несплату податків компанію, що управляє порнографічними сервісами PornHub.

Податок на Google

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів.

Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.

За 9 місяців поточного року так званий “податок на Google” поповнив український бюджет на 10,2 млрд грн. Найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг наразі є Google, Google Play та Netflix.

Джерело фото: ua.depositphotos.com