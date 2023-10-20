Які технологічні гіганти стали найбільшими платниками "податку на Google" в Україні

Так званий “податок на Google” поповнив український бюджет на 10,2 млрд грн. Найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг наразі є Google, Google Play та Netflix.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, за час дії відповідної норми Податкового кодексу України станом на 1 жовтня 2023 року платниками ПДВ зареєструвалися 98 нерезидентів-надавачів цифрових послуг, якими до державного бюджету сплачено 10,2 млрд грн.

Гетманцев зауважив, що у 2022 році було сплачено 4,3 млрд. грн, а 2023 році (станом на 01.10.2023) – 5,9 млрд гривень.

Нардеп нагадав, що залученню гігантів цифрової індустрії до оподаткування в Україні передувала кропітка індивідуальна робота, роз’яснення положень законодавства, які відповідають світовим практикам.

"Найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг наразі є Google, Google Play та Netflix, обсяги сплати яких демонструють позитивну динаміку. Їхні платежі в липні-вересні поточного року зросли (в іноземній валюті) в порівнянні з квітнем-червнем на 5 відсотків та склали 21 млн євро", - підкреслив Гетманцев.

Він додав, що Fenix International Limited, надавач послуг індустрії розваг для дорослих «OnlyFans», сплатив у поточному році майже 1 млн дол. США ПДВ ( у 2022 році – 889,5 тис. дол. США).

"Зараз триває кампанія декларування особами-нерезидентами за ІІІ квартал 2023 року. Вже по 15 поданим на 17.10.2023 деклараціям можна прогнозувати істотне зростання нарахувань ПДВ за цифрові послуги. Остаточні підсумки будуть у другій половині листопада 2023 року", - резюмував Гетманцев.

Податок на Google

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів.

Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.

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