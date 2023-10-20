Какие технологические гиганты стали крупнейшими плательщиками "налога на Google" в Украине

Так называемый " налог на Google " пополнил украинский бюджет на 10,2 млрд грн. Крупнейшими плательщиками НДС по цифровым услугам стали Google, Google Play и Netflix.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, за время действия соответствующей нормы Налогового кодекса Украины по состоянию на 1 октября 2023 г. плательщиками НДС зарегистрировались 98 компаний, предоставляющих цифровые услуги, которыми в государственный бюджет уплачено 10,2 млрд грн.

Гетманцев отметил, что в 2022 году было уплачено 4,3 млрд. грн., а в 2023 году (по состоянию на 01.10.2023) – 5,9 млрд. гривен.

Нардеп напомнил, что привлечению гигантов цифровой индустрии к налогообложению в Украине предшествовала кропотливая индивидуальная работа, разъяснение положений законодательства, отвечающих мировым практикам.

"Наибольшими плательщиками НДС по цифровым услугам являются Google, Google Play и Netflix, объемы уплаты которых демонстрируют положительную динамику. Их платежи в июле-сентябре текущего года выросли (в иностранной валюте) по сравнению с апрелем-июнем на 5 процентов и составили 21 млн евро", – подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что Fenix International Limited, поставщик услуг индустрии развлечений для взрослых OnlyFans, оплатил в текущем году почти 1 млн дол. США НДС (в 2022 году – 889,5 тыс. долл. США).

"Сейчас продолжается кампания декларирования лицами-нерезидентами за ІІІ квартал 2023 года. Уже по 15 поданным на 17.10.2023 декларациям можно прогнозировать существенный рост начислений НДС за цифровые услуги. Окончательные итоги будут во второй половине ноября 2023 года", - резюмировал Гетманцев.

Налог на Google

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов.

Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.

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