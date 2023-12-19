В Україні оштрафували PornHub: що сталося

Державна податкова служба України оштрафувала за несплату податків компанію, що управляє порнографічними сервісами PornHub.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зауважив, що на жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування.

Так, відомий сервіс Onlyfans вже сплатив до державного бюджету України з початку 2023 року 944,1 тис. дол США.

"Водночас, компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 дол. США та відповідне ППР спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади", - підкреслив Гетманцев.

Він нагадав, що кожна копійка з так званого податку на Google йде на фінансування потреб української армії, а Україна за рейтингом PornHub на 14 місці серед інших країн по переглядам споживачів електронних послуг цього сайту.

Податок на Google

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів.

Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.

За 9 місяців поточного року так званий “податок на Google” поповнив український бюджет на 10,2 млрд грн. Найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг наразі є Google, Google Play та Netflix.

Джерело фото: ua.depositphotos.com