В Украине оштрафовали PornHub: что произошло

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату налогов компанию, управляющую порнографическими сервисами PornHub.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что, к сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, ответственно относятся к налогообложению.

Так, известный сервис Onlyfans уже оплатил государственному бюджету Украины с начала 2023 года 944,1 тыс. долл. США.

"В то же время компания, оперирующая сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5543 долл. США и соответствующее ППР направлено компании и в Агентство дохода Канады", - подчеркнул Гетманцев.

Он напомнил, что каждая копейка так называемого налога на Google идет на финансирование потребностей украинской армии, а Украина по рейтингу PornHub на 14 месте среди других стран по просмотрам потребителей электронных услуг этого сайта.

Налог на Google

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов.

Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.

За 9 месяцев текущего года так называемый "налог на Google " пополнил украинский бюджет на 10,2 млрд грн. Крупнейшими плательщиками НДС по цифровым услугам являются Google, Google Play и Netflix.

Источник фото: ua.depositphotos.com