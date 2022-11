Бюджет получил 1,5 миллиарда гривен с "налога на Google"

В третьем квартале года представительства мировых технологических гигантов в Украине уплатили в государственный бюджет 1,5 миллиарда гривен "налога на Google".

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Завершилось декларирование по налогу на Google за третий квартал 2022 года, по результатам которого государство получит почти 40 млн. долл. США или 1,5 млрд. гривен", - отметил Гетманцев.

Он добавил, что за 2022 год международные компании уже уплатили в государственный бюджет 4,129 млрд грн налога на добавленную стоимость по операциям по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины.

Крупнейшие суммы были уплачены Google Commerce Ltd, Apple Distribution International Ltd и Google Irtland Ltd.

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов.

Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.