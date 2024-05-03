Приватбанк будет бесплатно доставлять карты "Новой почтой" по Украине и Европе до конца года

Приватбанк продлил до конца 2024 года бесплатную отправку банковских карт с доставкой Новой почтой по всей Украине и в 13 странах Европы.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что бесплатная доставка карт доступна всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24.

Как заказать карту

Заказать новую карточку ПриватБанка или перевыпустить действующую очень просто - оформить заявку за несколько кликов в Приват24 и получить карточку в отделении или почтомате "Новой Почты" по Украине и через курьера Nova Post на любой адрес в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии, Эстонии, Латвии, Италии, Словакии, Венгрии, Великобритании и Испании.

Напомним, с начала войны Приватбанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.

При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 и получить платежную карту через "Новую почту" по всей Украине и за рубежом.

Заметим также услугу по доставке своих физических платежных карт в более чем 180 стран мира запустил Monobank .

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