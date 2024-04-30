"Новая почта" вышла на рынок Испании: первое отделение открылось в Барселоне

Испания стала 12 европейской страной, в которой компания открыла отделение Nova Post – первое отделение почтового оператора появилось в Барселоне по адресу: C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

"Украинцы могут быстро и удобно получать и отправлять в Испанию документы, посылки и грузы. Отделение принимает отправку до 100 кг и работает ежедневно", - отмечают в компании.

Срок доставки посылок из Украины составит от 8 дней.

Стоимость доставки из Украины в Испанию в отделение:

Документы до 1 кг – 1000 грн

Посылки до 2 кг – 1050 грн

Посылки до 10 кг – 1700 грн

Посылки до 30 кг – 3000 грн

Грузы от 30 до 1000 кг – 120 грн за каждый килограмм.

Кроме того, в мае начнет работать адресное обслуживание – курьером можно будет отправить и доставить грузы до 1000 кг по любому адресу в Испании. Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +120 грн за каждые 100 кг.

“Открытие первого отделения в Испании – это только начало. Мы стремимся быть максимально близкими к нашим клиентам, поэтому в ближайшее время откроем еще одно отделение в Барселоне, а в течение года будем активно развивать сеть точек сервиса выдачи посылок вместе с нашими партнерами», – рассказал СЕО Nova Post в Испании Александр Павловский.

Он добавил, что в планах открыть по 5-6 пунктов выдачи в каждом городе вдоль побережья: от Барселоны, Валенсии, Аликанте, до Мурсии, Малаги и Эстепоны, а также в столице – Мадриде.

В "Новой почте" отмечают, что до 15 мая каждый клиент может получить промокод со скидкой -15% на услуги по доставке посылок до 30 кг из Украины в Испанию, зарегистрировавшись по ссылке.

В каких странах уже работает "Новая почта"

В компании напомнили, что у "Новой почты" уже есть международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

Так, в середине декабря 2023 года первое отделение открылось в Италии – оно стало 80-м за пределами Украины. К октябрю 2024 года компания планирует начать работу еще в 17 странах Европы.

Также в компании похвастались достижениями роста сети отделений за 2023 год. Так, сеть отделений и почтоматов "Новой почты" в Украине за предыдущий год увеличилась почти на 5000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27 050.