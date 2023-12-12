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"Новая почта" открыла первое отделение в Италии
"Новая почта" открыла первое отделение в Италии, которое стало 80-м за пределами Украины. Как сообщается в сообщении компании, это уже одиннадцатая европейская страна, где заработала Nova Post.
Новое отделение расположено в Милане по адресу Viale Monte Nero, 72 (угол Via Augusto Anfossi, 2). Оно будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 9:00 до 18:00.
Клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 100 кг. Срок доставки составляет от 5 дней. В планах компании – открыть отделение в Риме и Неаполе уже в ближайшее время.
Стоимость доставки из Италии в Украину составляет для документов – 21 евро, для посылок до 2 кг – 22 евро, до 10 кг – 27 евро, до 30 кг – 45 евро, для грузов от 30 до 100 кг – 1,7 евро за каждый килограмм.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также для клиентов доступна доставка курьером на любой адрес по всей Италии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение. Доставка курьером оплачивается дополнительно в сумме 4 евро для отправки до 30 кг или дополнительно 10 евро за каждые 100 кг.
Отмечается, что почетным гостем на открытии отделения стал посол Украины в Италии Ярослав Мельник, а первой отправкой в Украину стала открытка от украинских детей своему папе в прифронтовой Краматорск.
"За год работы в Европе мы уже доставили 1,3 миллиона посылок, но это не просто посылки, это связь с домом. Мы объединили украинцев, разделенных войной и границами. В следующем году планируем открыться во всех европейских странах", – отметил гендиректор Nova Post Europe Александр Лысовец.
Напомним, что ранее Nova Post заработала в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии и Молдове. К октябрю 2024 года компания планирует начать работу еще в 17 странах Европы, в частности до конца текущего года – в Париже (Франция).