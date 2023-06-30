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"Новая почта" открыла отделение в Берлине: какая стоимость доставки
Теперь украинцы в Германии могут легко отправить вещи в Украину и получать посылки от родных. Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла первое отделение в Берлине.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отделение расположено по адресу Берлин, Charlottenstraße 79/80, 10117 и работает ежедневно, кроме воскресенья (пн-пт – 8:00-20:00; сб – 9:00-18:00).
В этом отделении можно отправлять и получать посылки до 100 кг.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стоимость доставки из Украины в Германию:
- документы – 250 грн;
- посылки до 2 кг – 400 грн;
- посылки до 10 кг – 600 грн;
- посылки до 30 кг – 1200 грн;
- груз свыше 30 кг – +40 грн за каждый 1кг.
Срок доставки от 5 рабочих дней.
Германия стала пятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии и Румынии.
Напомним, первое отделение в Бухаресте открылось 26 июня. А в начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, в котором клиенты могут отправить и получить отправку до 1000 кг. А уже 16 июня компания Nova Post открыла второе отделение в Праге.