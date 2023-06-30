"Новая почта" открыла отделение в Берлине: какая стоимость доставки

Теперь украинцы в Германии могут легко отправить вещи в Украину и получать посылки от родных. Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла первое отделение в Берлине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отделение расположено по адресу Берлин, Charlottenstraße 79/80, 10117 и работает ежедневно, кроме воскресенья (пн-пт – 8:00-20:00; сб – 9:00-18:00).

В этом отделении можно отправлять и получать посылки до 100 кг.

Стоимость доставки из Украины в Германию:

документы – 250 грн;

посылки до 2 кг – 400 грн;

посылки до 10 кг – 600 грн;

посылки до 30 кг – 1200 грн;

груз свыше 30 кг – +40 грн за каждый 1кг.

Срок доставки от 5 рабочих дней.

Германия стала пятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии и Румынии.

Напомним, первое отделение в Бухаресте открылось 26 июня. А в начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, в котором клиенты могут отправить и получить отправку до 1000 кг. А уже 16 июня компания Nova Post открыла второе отделение в Праге.